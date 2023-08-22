Пять причин добавить кабачок в свой рацион, особенно в сезон

С наступлением главного сезона кабачков эксперты делятся преимуществами овощной культуры для здоровья. От более сбалансированной диеты до поддержания сердечно-сосудистой системы и даже улучшения зрения они дарят нам множество причин включить их в рацион.

1. Добавление кабачков в пищу увеличивает долю клетчатки в рационе. Этот неотъемлемый компонент диеты способствует здоровой работе пищеварительной системы и поддерживает общий тонус организма, что подтверждают врачи-диетологи.

2. Замена обычных макарон кабачковой лапшой стала популярным трендом. Это отличная низкоуглеводная альтернатива. В одной чашке овощей содержится всего 6 г углеводов, в то время как в макаронах в 10 раз больше — 60 г.

3. Неоспоримым преимуществом является поддержка для сердечно-сосудистой системы. Кабачки богаты пектином, растворимой клетчаткой, которая способствует снижению уровня холестерина.

4. Крупные культуры обогащены важными питательными веществами для здоровья зрения — лютеином и зеаксантином. Это особенно актуально для тех, кто стремится поддерживать остроту глаз.

5. Кабачки содержат фолиевую кислоту. Она является особенно важным питательным веществом во время беременности.

Низкий уровень фолиевой кислоты может увеличить риск дефектов нервной трубки во время беременности. Однако даже если вы не в положении, её поддержание в норме очень важно. Это питательное вещество играет роль в росте и восстановлении клеток.