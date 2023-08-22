57-летняя Синди Кроуфорд показала подтянутую фигуру во время отпуска

Топ-модель 90-х не сдаёт позиций. Сейчас Синди отдыхает в Канаде и периодически делится с подписчиками отпускными фотографиями.

Синди Кроуфорд Фото: @cindycrawford

На новом фото модель продемонстрировала свою отличительную черту — длинные стройные ноги. Сложно поверить, что через три года Синди исполнится 60. В редких интервью модель рассказывает, что только чёткий режим помогает ей сохранять здоровье и молодость.

Модель продолжает заниматься спортом почти каждый день. Она делает себе выходной только раз в неделю, когда отправляется в поход вместе с друзьями. Всё остальное время она занимается по утрам. Обычно её тренировка состоит из 20 минут кардио и 30 минут силового тренинга.

Но самым главным секретом сохранения фигуры Синди считает баланс. Она не винит себя за пропущенные тренировки или за то, что съела лишнего. По её словам, важно не зацикливаться на внешнем виде. В мире есть столько всего важного, что невозможно постоянно думать о фигуре.