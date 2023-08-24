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6 растений для спальни, которые помогут вам лучше спать

Растения приносят пользу не только благодаря очищению воздуху. Некоторые из них выделяют ароматы, содержат растительные вещества для исцеления. Эксперты поделились, какая зелень принесёт вам спокойствия и снизит стресс.

1. Змеиное растение позволит крепко спать ночью. Оно выделяет кислород в тёмное время суток, когда температура охлаждается благодаря уникальному САМ-фотосинтезу.

2. Лаванда известна многими полезными свойствами. Её горшочек будет наполнять комнату запахами, успокаивающими человека.

Лаванда может помочь снять стресс и уменьшить беспокойство.

3. Лилия выводит токсины — бензол и трихлорэтилен — содержащиеся в красках, лаках, клеях и синтетических волокнах.

Она также производит успокаивающий аромат, который, как и лаванда, может способствовать расслаблению. Это простое в уходе растение процветает в непрямом свете и тени.

4. Орхидея. Есть веская причина, по которой эти элегантные красавицы украшают престижные спа-салоны. Эти цветы символизируют любовь, красоту, утончённость и силу.

5. Денежное дерево. Этот популярный суккулент использует САМ-фотосинтез для производства энергии, поэтому он выделяет кислород ночью. Это делает его ещё одним отличным выбором для спальни или гостиной.

6. Алоэ вера — растение, давно используемое из-за его лечебных свойств. Зелень производит много кислорода, улучшая качество воздуха. Будучи лёгким в уходе, он прекрасно впишется в спальню, особенно если в ней мало света.