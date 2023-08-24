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6 растений для спальни, которые помогут вам лучше спать

6 растений для спальни, которые помогут вам лучше спать
6 растений для успокоения
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Растения приносят пользу не только благодаря очищению воздуху. Некоторые из них выделяют ароматы, содержат растительные вещества для исцеления. Эксперты поделились, какая зелень принесёт вам спокойствия и снизит стресс.

1. Змеиное растение позволит крепко спать ночью. Оно выделяет кислород в тёмное время суток, когда температура охлаждается благодаря уникальному САМ-фотосинтезу.

2. Лаванда известна многими полезными свойствами. Её горшочек будет наполнять комнату запахами, успокаивающими человека.

Лаванда может помочь снять стресс и уменьшить беспокойство.
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3. Лилия выводит токсины — бензол и трихлорэтилен — содержащиеся в красках, лаках, клеях и синтетических волокнах.

Она также производит успокаивающий аромат, который, как и лаванда, может способствовать расслаблению. Это простое в уходе растение процветает в непрямом свете и тени.

4. Орхидея. Есть веская причина, по которой эти элегантные красавицы украшают престижные спа-салоны. Эти цветы символизируют любовь, красоту, утончённость и силу.

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5. Денежное дерево. Этот популярный суккулент использует САМ-фотосинтез для производства энергии, поэтому он выделяет кислород ночью. Это делает его ещё одним отличным выбором для спальни или гостиной.

6. Алоэ вера — растение, давно используемое из-за его лечебных свойств. Зелень производит много кислорода, улучшая качество воздуха. Будучи лёгким в уходе, он прекрасно впишется в спальню, особенно если в ней мало света.

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