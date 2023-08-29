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Майли Сайрус рассказала, как сохранить душевное равновесие, когда вокруг всё рушится

Майли Сайрус рассказала, как сохранить душевное равновесие, когда вокруг всё рушится
Майли Сайрус
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Певица обрела популярность ещё юном возрасте, после участия в известном подростковом сериале «Ханна Монтана». С 13-летнего возраста девушка постоянно подвергалась нападкам из прессы и социальных сетей. Теперь Майли с ужасом вспоминает критику, которая сопровождала её весь период взросления.

Певица рассказала изданию The Sun, что почувствовать себя лучше ей помогли терапия с психологом, ограничение времени в Сети и честность с собой и с фанатами. В период большой славы она столкнулась с депрессией и тревогой. Но Майли уверена, какие бы негативные эмоции вы ни испытывали, всё можно исправить:

Я глубоко верю в терапию, которая помогает исцелить болезненные воспоминания. Люди так охотно рассказывают о вреде алкоголя и наркотиков, но не хватает предупреждений об интернете. Это может быть по-настоящему токсичное место!

Также Майли рассказала о важности признания проблемы. По её мнению, если сейчас вы чувствуете себя плохо, не стоит скрывать это от окружающих. Нет ничего страшного в том, чтобы стремиться к выздоровлению.

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