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Названы два напитка, которые снижают уровень сахара в крови

Названы два напитка, которые снижают уровень сахара в крови
Зелёный чай и вода помогают снижать уровень сахара
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Обилие выбора напитков на полках магазинов может поставить в тупик. Особенно если вы следите за здоровьем и стремитесь контролировать уровень сахара в крови. Специалист в области диетологии назвала два лучших напитка для этой цели.

Вода способна поддерживать оптимальный уровень сахара. Организм не может эффективно функционировать без должной гидратации.

Вода не влияет напрямую на уровень сахара в крови, но она может уберечь от гипергликемии, регулируя гормоны, способные повлиять на глюкозу.

Несладкий зелёный чай улучшает обмен веществ. Особый вид полифенола — галлат эпигаллокатехина (EGCG), содержащийся в чае, является в этом процессе ключевым фактором.

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Наилучший эффект достигается при комплексном подходе к питанию. Один лишь напиток не способен гарантировать низкий уровень сахара в крови. Однако если речь идёт о замене газировок, энергетиков, рекомендуется выбрать несладкий зелёный чай и воду.

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