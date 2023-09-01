Важный сигнал: признаки приближения сердечного приступа
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Согласно свежим исследованиям, половина пациентов с кардиологическими проблемами испытывает физические симптомы за день до того, как наступает сердечный приступ.
Наши результаты могут привести к созданию новой парадигмы профилактики внезапной смерти. Использование предупреждающих симптомов поможет быстро заметить проблему и предотвратить летальный исход.
В ходе эксперимента профессоры изучили данные двух крупных исследований, касающихся возникновения сердечного приступа. В них приняли участие пациенты от 18 до 85 лет. Учёные отдельно выделили группу людей, у которых присутствовали тревожные симптомы, однако остановка органа не произошла.
Признаки приближения инфаркта различаются в зависимости от пола. У женщин чаще всего появляется одышка, мужчины же испытывают боль и жжение в груди. Также было отмечено возникновение судорог и обильного потоотделения.
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