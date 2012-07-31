"У нас не было такого игрока со времён Холдена"

МОНЯ: «С УДОВОЛЬСТВИЕМ СХОДИЛ БЫ НА ВОЛЕЙБОЛ ИЛИ ЛЁГКУЮ АТЛЕТИКУ»

– Сергей, исходя из увиденного, главной проблемой в поединке с китайцами стало недосыпание?

– Нет (смеётся). Хотя утром и было тяжеловато, но мы с соперником были в равных условиях. К тому же вчера легли раньше, чтобы чувствовать себя лучше. С утра слегка позавтракали, размялись. Как видите, судя по всему, всё сделали правильно.

– Иными словами, к игре оказались готовы?

– Да, безусловно. Мы с первых минут поединка завладели инициативой и не упускали её уже до самого конца. За счёт чего? Прежде всего здорово защищались. Да и на подборе не позволили сопернику разгуляться, в отличие от поединка с британцами.

– Но на счёте это не отразилось – соперник почти не создал вам проблем, согласны?

– Нет, это не так. Итоговая разница не говорит о силе китайцев. Они неплохо комбинировали, просто мы были предельно внимательны на своей половине. Посмотрите, за первую половину они набрали всего 25 очков, а реализация бросков с игры по итогам матча составила всего 38%. Это наглядно свидетельствует о том, что мы им не позволили развернуться.

– В следующем поединке будет сложнее?

– Сложно сказать. Мы вообще стараемся не заглядывать далеко вперёд. Полагаю, сначала разберём ошибки, отдохнём, может быть, даже сходим поболеть за кого-нибудь из наших соотечественников, а уже потом со свежей головой будем готовиться к бразильцам.

– На какие олимпийские соревнования в Лондоне-2012 хотели бы заглянуть в свободное время?

– Главное чтобы недалеко было расположено. На волейбол бы с удовольствием сходил, на лёгкую атлетику. Да многое интересно, это же Олимпиада. В Пекине четыре года назад никуда не удалось попасть, поэтому здесь хотелось бы наверстать.

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– Андрей, какие впечатления остались от игры?

– Мы хорошо завершали атаки, грамотно реализовывали быстрые отрывы и решили проблему подбора, притом, что у китайцев есть три баскетболиста ростом от 2,10 до 2,20. Вообще все команды на турнире очень атлетичные. В этом плане с Великобританией в первом поединке пришлось непросто, а в следующей – с бразильцами будет, пожалуй, ещё сложнее. Но наша сборная находится в хорошей форме, которую, хочу отметить, поддерживает с начала июля – ещё со времён олимпийской квалификации.

– Что скажете об игре Шведа, прибавляющего на глазах?

– Он создаёт огромное количество вариантов для атак – как собственных, так и партнёров. С 2008 года, когда за сборную России выступал Джон Роберт Холден, у нас не было такого игрока.