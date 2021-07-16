«Нужно будет – с трибуны докричусь». Станет ли Евгений Трефилов джокером для сборной?

Легендарный гандбольный наставник не будет работать на Олимпиаде в Токио непосредственно с командой. Но ему уже купили гаджеты для связи.

Женская сборная России по гандболу вылетит на Игры-2020 в Токио в ночь с 17 на 18 июля. Олимпийские чемпионки Рио отправятся в столицу Японии с одной целью – защитить титул, завоёванный пять лет назад. Но тогда командой руководил Евгений Трефилов. В каком качестве он поедет на Олимпиаду сейчас? Будет ли помогать команде? Легендарный тренер, который сейчас является первым вице-президентом ФГР, ответил на вопросы «Чемпионата».

Но сначала – слово президенту Федерации гандбола России Сергею Шишкарёву, который напутствовал команду перед вылетом. Сам Шишкарёв вместе с Трефиловым и генеральным секретарём ФГР Денисом Богомоловым полетит в Токио по именным аккредитациям от Международной федерации гандбола.

«Постараемся вести себя прилично»

— Как будете держать связь с командой?

— Мы купили два самых больших лэптопа. Так что Евгения Васильевича точно будет слышно. Три преданных, настоящих болельщика точно будут на трибунах. Кто бы что ни запрещал… Мне сказали, что кричать нельзя, но различные жесты японцы наверняка запомнят — мы их научим. Это, конечно, шутка (смеётся). Постараемся на трибунах вести себя прилично.

— Что говорят о сборной России?

— Складывается впечатление, что вокруг одни лишь оптимисты, и кроме победы от нас ничего не ждут. Давайте не будем спешить. К тому же мы едемне в самую дружественную страну: Япония — это всё же не Бразилия. Больше об этом не хочется говорить.

Далее Шишкарёв обратился к гандболисткам:

«Наша сила в единстве. В командном виде спорта не может быть иначе. Если выпадет одно звено, то успеха добиться будет сложно. Считаю вас на многое способной командой! Вместе мы — серьёзная сила. Призываю вас не делиться на старших и младших. Вы — одна команда, вы — сборная России. Несмотря на эти все выкрутасы с заклеиванием герба».

«На трибуне будет в несколько раз тяжелее»

Евгений Трефилов тоже напутствовал сборную:

«Хочется, чтобы и 8 августа (день финальной игры в гандбольном турнире. – Прим. «Чемпионат») мы сидели все вместе и радовались. Поверьте, Олимпиада — самое главное соревнование в жизни спортсмена. Все помнят только Игры. Девчонки, если будут вопросы, то задавайте. Отвечу, как всегда, прямо. Играйте, не бойтесь никого, главное — победа».

А затем уже ответил на вопросы «Чемпионата».

— Вы впервые едете на Олимпиаду не тренером, а, по сути, зрителем. Это сложно?

— Я всё равно одинаково потею, зрителем буду или тренером (смеётся). Я практически не участвовал в подготовке сборной к Олимпиаде, и это для меня было тяжело. А на трибуне будет в несколько раз тяжелее. Но ничего, всё выдержим. Команду поддержим. Будем надеяться на хорошее, хотя я всё время «закладываюсь» на плохое поначалу. Хорошее придёт постепенно.

— Какими гаджетами будете пользоваться во время матчей?

— Сергей Николаевич сказал про лэптопы, а про остальное на месте решим. Во всяком случае, связь будет с командой. С трибуны докричусь, меня услышат. Все матчи буду смотреть как тренер – в оба глаза – поэтому все недочёты рассмотрю.

— А президент ФГР сказал, что придётся себя тихо вести в зале. Допускаете, что у вас подсказки всё равно будут вырываться?

— Да всё может быть. Ничего страшного. В крайнем случае, вышлют меня пораньше с Олимпиады.

— Вас всегда называли король Треф. Готовы сейчас стать джокером для сборной?

— Перестал играть в карты, как родился сын — это восьмидесятые годы. С тех пор не проиграл ни рубля (смеётся). Если говорить о тайном оружии, то вся тяжесть упадёт на главного тренера — Алексея Алексеева.

— Вы сказали, что матчи будете смотреть как тренер – в оба глаза. За соперниками наверняка тоже. Будете какую-то аналитику команде передавать?

— Как-то Алексей Евтушенко, тренер, который очень долгое время работал вместе с легендарным Игорем Турчиным, сказал: «Все тренеры – полуидиоты. Их всё равно выносят вперёд ногами – или из профессии, или из похоронного зала». Ничего с тех пор не поменялось. Я сам себе говорю постоянно, что не нужно так реагировать, но ничего не могу с собой делать. Вот играли наши девчонки два контрольных матча с Нидерландами и Швецией, просто приказывал себе – брось смотреть, уйди, но не смог. Я не брошу уже, да и не нужно это. Поборемся ещё. Мне бы хотелось, чтобы в Токио у нас была команда как единый кулак. И надеюсь, что моё присутствие как-то поможет.