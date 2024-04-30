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Сергей Панов: МОК и их прихвостни выступают против развития спорта, они нелегитимны

Сергей Панов: МОК и их прихвостни выступают против развития спорта, они нелегитимны
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Президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов высказался о бане российской сборной на Олимпиаде.

«Послушайте, спорт во все времена, особенно олимпийское движение, за то, чтобы объединять народы. Сейчас Международный олимпийский комитет, и также его все эти прихвостни в лице федерации и лиг международных выступают против развития спорта на одной шестой части земли.

Россия не участвует в международных соревнованиях, а в уставе международных федераций прописано, что они ответственны за развитие спорта, данного вида спорта, на соответствующих территориях: европейские федерации на европейской территории, международная на международной, и сейчас эти все международные организации против развития спорта на такой огромной территории. Это говорит о том, что они не по праву занимают свое место. Они нелегитимны», — приводит слова Панова Eurohoops.

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