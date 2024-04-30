Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Лукашенко: если едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, тогда «набей им морду»

Лукашенко: если едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, тогда «набей им морду»
Комментарии

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свою позицию относительно участия спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, „набей им морду», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами определённым правилам.

Материалы по теме
«Если ехать в Париж, то только за золотом». Огненное интервью с советским борцом-чемпионом
Эксклюзив
«Если ехать в Париж, то только за золотом». Огненное интервью с советским борцом-чемпионом
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android