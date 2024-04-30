Лукашенко: если едешь на Олимпиаду в нейтральном статусе, тогда «набей им морду»

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказал свою позицию относительно участия спортсменов на Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

«Это дело спортсмена. Но если уж ты отобрался и едешь туда в нейтральном статусе, „набей им морду», — сказал Лукашенко во время рабочей поездки в Могилёвскую область.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими и белорусскими паспортами определённым правилам.