Даниил Медведев начнёт Олимпиаду матчем с Бубликом. Полный расклад теннисных сеток

Вот и узнали российские теннисисты своих соперников на Олимпиаде в Токио. По итогам жеребьёвки стало ясно, что 2-я ракетка мира Даниил Медведев начнёт турнирный путь матчем с Александром Бубликом из Казахстана. Представляем полный расклад теннисных сеток.

Трудно вспомнить, когда на теннисных олимпийских турнирах было столько отказов игроков от участия в соревнованиях. На Игры-2016 в Рио не поехали по 12 представителей мужского и женского разрядов. Сейчас же отказников гораздо больше. У мужчин по разным причинам в Токио не поехали около 40 человек, у женщин – около 20. Российская сборная тоже понесла потери – в последний момент снялись с соревнований Вера Звонарёва и Дарья Касаткина. И всё же основные силы нашей сборной, включая представителей топ-10 рейтинга ATP Даниила Медведева (2) и Андрея Рублёва (7), уже в Токио и вовсю готовятся к матчам.

Только у России все четыре представителя в мужском одиночном разряде получили номера посева. Это значит, что Медведев (2), Рублёв (5), Аслан Карацев (11) и Карен Хачанов (12) не встретятся с другими сеяными раньше 3-го круга. Кроме того, традиционно на Олимпиадах представителей одной страны разводят по разным половинам и четвертям сетки. Так что при удачном выступлении россияне друг с другом сыграют не раньше полуфинала. Ещё до начала жеребьёвки было известно, что Новак Джокович (1) и Медведев как лидеры посева окажутся на разных полюсах сетки. 3-й номер посева Стефанос Циципас в итоге попал в ту половину сетки, где находится Медведев, а Александр Зверев (4) из Германии – к Джоковичу.

Даниил Медведев начнёт Олимпиаду матчем с Александром Бубликом из Казахстана. Напомним, что соперники встречались пару месяцев назад в 1-м круге «Ролан Гаррос». И тогда россиянин справился с оппонентом без потери сетов – 6:3, 6:3, 7:5. Первым из сеяных Даниилу может достаться в 3-м круге итальянец Фабио Фоньини (15), в четвертьфинале Медведев потенциально выходит на кого-то из пары Пабло Карреньо-Буста (Испания, 6) – Феликс Оже-Альяссим (Канада, 9). Теоретически сетка для россиянина неплохая до самого финала. Всё будет зависеть только от его формы и настроя.

Гораздо сложнее по именам сетка у Андрея Рублёва (5). В первом же круге он встречается с хозяином кортов, бронзовым призёром Рио-2016 и финалистом US Open — 2014 японцем Кеем Нисикори. И если россиянин дойдёт до 1/4 финала, то там, скорее всего, его будет ждать битва с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем. В эту же половину сетки с Джоковичем и Рублёвым попал Аслан Карацев (11). Начнёт турнир россиянин противостоянием с американцем Томми Полом. Первым из сеяных Аслану может достаться в 3-м круге поляк Хуберт Хуркач (7), выбивший на недавнем Уимблдоне из сетки Медведева и Федерера. Что касается Карена Хачанова (12), то ему, как и Рублёву, в первом круге достался японец – Йосихито Нисиока. В 3-м круге Карен может столкнуться с аргентинцем Диего Шварцманом (8), а в четвертьфинале – с Циципасом (3).

Россиянок в женской сетке тоже четверо – Анастасия Павлюченкова (13), Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Только Павлюченкова получила номер посева, поэтому уже в первом круге трём остальным нашим девушкам достались непростые соперницы. Так Елена Веснина на старте встретится с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2017 и знаменосцем сборной Латвии Еленой Остапенко. Кудерметова сыграет с двукратной победительницей турниров «Большого шлема» Гарбинье Мугурусой из Испании (7). Екатерина Александрова будет противостоять в первом круге бельгийке Элисе Мертенс (12). И наконец, Павлюченкова начнёт турнир с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2012 Сарой Эррани из Италии. А в третьем круге Анастасия может попасть на 1-ю ракетку мира, чемпионку недавнего Уимблдона, а также «Ролан Гаррос» — 2019 Эшли Барти из Австралии.

Соперники россиян в 1-м круге на Олимпиаде в Токио:



Женщины. Одиночный разряд

Сара Эррани (Италия) – Анастасия Павлюченкова (13)

Вероника Кудерметова – Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)

Елена Остапенко (Латвия) – Елена Веснина (SR)

Екатерина Александрова – Элисе Мертенс (Бельгия, 12)



Парный разряд

Кудерметова/Веснина (SR) – Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия)



Микст

Составы пары и сетка будут известны позднее Сара Эррани (Италия) –– Гарбинье Мугуруса (Испания, 7)Елена Остапенко (Латвия) –– Элисе Мертенс (Бельгия, 12)– Анна-Лена Фридзам/Лаура Зигемунд (Германия)Составы пары и сетка будут известны позднее

Что касается основных фаворитов женской сетки, если Барти выйдет в 1/4 финала, то может встретиться там с чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 чешкой Барборой Крейчиковой (8), а в полуфинале ей может достаться белоруска Арина Соболенко (3). Недавно вышедшая замуж Элина Свитолина из Украины (4) оказалась в одной четверти с чешкой Каролиной Плишковой (5). Нижнюю часть сетки возглавили японка Наоми Осака (2) и Ига Свёнтек из Польши (6).

Матчи олимпийского теннисного турнира пройдут с 24 июля по 1 августа.