Видеозарисовки о пребывании российских теннисистов в Олимпийской деревне. Даниил Медведев уже вместе со всеми.

Картонные кровати и низкие потолки. Как сборная России по теннису обустроилась в Токио

Сборная России по теннису уже прибыла в Японию и обустроилась в Олимпийской деревне. Посмотрите видеозарисовки о первых впечатлениях наших олимпийцев. Картонные кровати и низкие потолки — это ещё не всё.

Фото: instagram.com/vesnushka86

Перед поездкой на Олимпиаду в Токио практически вся наша теннисная команда провела сбор на Сахалине. Выбор места тренировок был обусловлен географическим положением. Южно-Сахалинск находится в одних широтах со столицей Японии, и даже часовой пояс не сильно отличается. Так что акклиматизация на Олимпиаду должна была пройти для наших теннисистов плавно. Не хватало только 2-й ракетки мира Даниила Медведева, который занимался во Франции по индивидуальной программе.

Вылетала российская сборная с Сахалина рано утром в воскресенье специальным чартерным рейсом.

Самолёт оказался огромным, и все смогли разместиться так, чтобы было максимально комфортно.

Едва прилетев в Японию, вся делегация сдала ПЦР-тест. И вот тут возникла заминка. Об этом рассказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко: «После получения результата экспресс-теста в аэропорту к одному из наших тренеров Игорю Куницыну подошли сотрудники санитарной службы и объяснили, что по его тесту есть сомнения. Поэтому его отвезли на дополнительное уточненное тестирование. Это уже не экспресс-тест, а стандартный и более точный. Он оказался отрицательным. Это заняло ещё три часа. Но всё было корректно».

По словам олимпийской чемпионки Елены Весниной, дорога до Олимпийской деревни прошла непросто: «Полёт из Южно-Сахалинска прошёл великолепно, по времени это всего полтора часа. Затем в аэропорту пришлось довольно долго проходить контроль, ждать результаты теста, затем автобуса. То есть логистика оказалась сложносочинённой. Конечно, трудно, ведь в 9 утра мы выехали из гостиницы на Сахалине и только в 9 вечера заехали в свои номера в Олимпийской деревне».

Ни для кого не новость, что Олимпийские деревни на всех Играх сродни студенческим общежитиям. Но в Токио наших теннисистов всё равно было чем удивить. Оказалось, что двухметровые ребята, такие как Карен Хачанов, чуть ли не задевают головой потолок. А мыла при этом в туалете так и не нашли.

Уже многие олимпийцы успели пожаловаться на картонные кровати, на которых даже страшно резко поворачиваться с боку на бок, иначе они могут просто развалиться.

Фото: instagram.com/vesnushka86

Зато какой потрясающий вид открывается из окна.

Теннисисты успели сбегать вечером на экскурсию в столовую.

На следующий день у всех, кто проснулся, уже был полноценный завтрак.

А потом вся команда отправилась на тренировку в Олимпийский теннисный центр. «Стадион нам всем хорошо знаком. Это один из лучших теннисных стадионов мира, который пережил предолимпийскую реновацию. Организаторов с японской стороны мы тоже знаем уже несколько десятилетий. Словом, для нас нет никаких открытий. Что касается Деревни, то все быстро освоились. Свыклись с минимализмом в быту. Все на позитиве, ни на что не жалуются и готовятся к старту», — рассказал Селиваненко о пребывании российских теннисистов в Олимпийской деревне.

Даниил Медведев в воскресенье со своим тренером Жилем Сервара тоже успешно добрался до Токио. С понедельника он начал тренироваться вместе со всеми.

Интенсивная тренировка на корте завершилась товарищеским матчем по футболу, в котором Медведев не смог забить пенальти своему тренеру.

Напомним, российская теннисная сборная представлена в Токио восемью спортсменами, которые будут выступать во всех пяти разрядах.

Жеребьёвка состоится 22 июля, а матчи олимпийского теннисного турнира пройдут с 24 июля по 1 августа.