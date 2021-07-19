Картонные кровати и низкие потолки. Как сборная России по теннису обустроилась в Токио

Сборная России по теннису уже прибыла в Японию и обустроилась в Олимпийской деревне. Посмотрите видеозарисовки о первых впечатлениях наших олимпийцев. Картонные кровати и низкие потолки — это ещё не всё.
Фото: instagram.com/vesnushka86
Перед поездкой на Олимпиаду в Токио практически вся наша теннисная команда провела сбор на Сахалине. Выбор места тренировок был обусловлен географическим положением. Южно-Сахалинск находится в одних широтах со столицей Японии, и даже часовой пояс не сильно отличается. Так что акклиматизация на Олимпиаду должна была пройти для наших теннисистов плавно. Не хватало только 2-й ракетки мира Даниила Медведева, который занимался во Франции по индивидуальной программе.
Вылетала российская сборная с Сахалина рано утром в воскресенье специальным чартерным рейсом.
Самолёт оказался огромным, и все смогли разместиться так, чтобы было максимально комфортно.
Едва прилетев в Японию, вся делегация сдала ПЦР-тест. И вот тут возникла заминка. Об этом рассказал вице-президент ФТР Алексей Селиваненко: «После получения результата экспресс-теста в аэропорту к одному из наших тренеров Игорю Куницыну подошли сотрудники санитарной службы и объяснили, что по его тесту есть сомнения. Поэтому его отвезли на дополнительное уточненное тестирование. Это уже не экспресс-тест, а стандартный и более точный. Он оказался отрицательным. Это заняло ещё три часа. Но всё было корректно».
По словам олимпийской чемпионки Елены Весниной, дорога до Олимпийской деревни прошла непросто: «Полёт из Южно-Сахалинска прошёл великолепно, по времени это всего полтора часа. Затем в аэропорту пришлось довольно долго проходить контроль, ждать результаты теста, затем автобуса. То есть логистика оказалась сложносочинённой. Конечно, трудно, ведь в 9 утра мы выехали из гостиницы на Сахалине и только в 9 вечера заехали в свои номера в Олимпийской деревне».
Ни для кого не новость, что Олимпийские деревни на всех Играх сродни студенческим общежитиям. Но в Токио наших теннисистов всё равно было чем удивить. Оказалось, что двухметровые ребята, такие как Карен Хачанов, чуть ли не задевают головой потолок. А мыла при этом в туалете так и не нашли.
Уже многие олимпийцы успели пожаловаться на картонные кровати, на которых даже страшно резко поворачиваться с боку на бок, иначе они могут просто развалиться.
Фото: instagram.com/vesnushka86
Зато какой потрясающий вид открывается из окна.
Теннисисты успели сбегать вечером на экскурсию в столовую.
На следующий день у всех, кто проснулся, уже был полноценный завтрак.
А потом вся команда отправилась на тренировку в Олимпийский теннисный центр. «Стадион нам всем хорошо знаком. Это один из лучших теннисных стадионов мира, который пережил предолимпийскую реновацию. Организаторов с японской стороны мы тоже знаем уже несколько десятилетий. Словом, для нас нет никаких открытий. Что касается Деревни, то все быстро освоились. Свыклись с минимализмом в быту. Все на позитиве, ни на что не жалуются и готовятся к старту», — рассказал Селиваненко о пребывании российских теннисистов в Олимпийской деревне.
Даниил Медведев в воскресенье со своим тренером Жилем Сервара тоже успешно добрался до Токио. С понедельника он начал тренироваться вместе со всеми.
Интенсивная тренировка на корте завершилась товарищеским матчем по футболу, в котором Медведев не смог забить пенальти своему тренеру.
Напомним, российская теннисная сборная представлена в Токио восемью спортсменами, которые будут выступать во всех пяти разрядах.
Даниил Медведев (2-я ракетка мира, одиночка, пара)
Андрей Рублёв (7, одиночка, пара)
Аслан Карацев (24, одиночка, пара)
Карен Хачанов (25, одиночка, пара)
Анастасия Павлюченкова (18, одиночка)
Вероника Кудерметова (33, одиночка, пара)
Екатерина Александрова (34, одиночка)
Елена Веснина (*, одиночка, пара)
* — попала в число участниц по замороженному рейтингу
** — участники микста определятся позднее
Жеребьёвка состоится 22 июля, а матчи олимпийского теннисного турнира пройдут с 24 июля по 1 августа.
- 19 июля 2021
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