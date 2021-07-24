Первое олимпийское золото для России дважды добывали дзюдоисты. Смогут повторить?

Роберт Мшвидобадзе посеян в своей категории первым. Ради него в состав сборной не включили действующего чемпиона мира.

Олимпийские игры в Лондоне и Рио-де-Жанейро начинались для сборной России одинаково. В битву вступали легковесы-дзюдоисты и приносили нашей команде золотые медали. В 2012-м это сделал Арсен Галстян, а в 2016-м – Беслан Мудранов. В первый медальный день Олимпиады в Токио шанс повторить тот же путь имеет Роберт Мшвидобадзе. Но пока он даже своего первого соперника не знает.

«На финал выходил побеждать»

После провала в Пекине-2008, где российские дзюдоисты не сумели завоевать ни одной медали, Лондон-2012 был настоящим праздником для вида спорта, которым занимается президент России. И начал этот праздник Арсен Галстян в первый день Олимпиады.

Вообще-то, он не должен был стать дзюдоистом, поскольку начинал с мини-футбола, увлекался любыми играми с мячом. А единоборства Арсену просто не нравились. Родители приводили его в секцию дзюдо – сбегал, и даже не один раз. Но в итоге остался. И не зря.

Лондонская Олимпиада стала для Галстяна звёздным часом. Одну за другой он завершил две схватки болевыми приёмами, причём очень быстро, а в четвертьфинале лишь решением судей прошёл корейца Хван Хён Чоя. Главного фаворита категории до 60 кг узбека Ришода Сабирова россиянин убрал в полуфинале, накатив соперника в экстра-раунде.

В финале же ему достался японец Хироаки Хираока, который убедительно победил всех соперников до решающей схватки. И, видимо, настолько уверовал в свою непобедимость, что продержался против Галстяна лишь несколько секунд. Хираока попался на контрприём, после которого оказался на татами. Чистый иппон! Но судья поначалу дал вадза-ари, и лишь после консультации с боковыми рефери показал – иппон!

23-летний чемпион практически без эмоций воспринял свою победу.

«На финал я выходил побеждать. А сейчас просто очень сильно спать хочу», — признался Галстян.

Почин Арсена поддержали Мансур Исаев и Тагир Хайбулаев, также ставшие чемпионами, Александр Михайлин завоевал серебро, а Иван Нифонтов – бронзу. Сборная России выиграла командный зачёт в дзюдо в Лондоне.

«Гимн не пел – петь не умею»

Первый медальный день в Рио-де-Жанейро. В соревновательной программе вновь дзюдо и вновь весовая категория до 60 кг у мужчин. И наш парень – среди претендентов на медали.

Если Галстяна родители убеждали пойти в единоборства, то Беслан Мудранов записался в самбо в 13 лет тайком. Когда пошли успехи и нужно было ездить на соревнования, отцу пришлось сказать. Тот был не против. Но прежде чем Беслан остановил свой окончательный выбор на дзюдо, он после самбо попробовал себя ещё и в вольной борьбе, а потом опять вернулся в самбо.

В итоге выбор оказался правильным. Беслан Мудранов к своему олимпийскому золоту пришёл к 30 годам. Через победы и поражения, через травмы и боль. И через победу в финале над безоговорочным фаворитом – казахом Елдосом Сметовым.

Пять основных минут финала успеха никому не принесли, а в экстра-раунде россиянин провёл красивую атаку. Иппон и победа!

«По ходу финала не нервничал. Если будешь нервничать, то ничего не получится. Надо строить свою схватку и выходить бороться по своему плану. А после финала гимн не пел – я петь не умею», — объяснил после завершения схватки Мудранов.

История Лондона повторилась. После золота Мудранова чемпионом стал Хасан Хармурзаев, а Наталья Кузютина завоевала бронзу.

Встречи с чемпионом мира не будет

В первый медальный день Олимпиады в Токио по календарю – вновь схватки у мужчин в категории до 60 кг.



У тренеров сборной России был сложный выбор, кого отправить на Игры. Лидером категории был опытнейший Роберт Мшвидобадзе, вице-чемпион мира, неоднократный чемпион Европы. Но на последнем чемпионате мира, который состоялся чуть больше месяца назад, красивую победу одержал 23-летний Яго Абуладзе.

Тренеры включили в олимпийскую сборную Мшвидобадзе. Возможно, сказалось и то, что в ноябре прошлого года Роберт в финале чемпионата Европы победил Абуладзе. Так что нашему олимпийцу на сей раз не придётся побеждать действующего чемпиона мира.

Как бы там ни было, выбор сделан. Мшвидобадзе получил первый номер рейтинга на Олимпиаде-2020, но кто будет его первым соперником, определит предварительная схватка между монголом Амартувшином Дашдаваа и выступающим за Нидерланды грузином Торнике Чкадуа. Монгол для россиянина более опасен, так как из шести личных схваток выиграл четыре, а вот у представителя Нидерландов Мшвидобадзе выиграл все схватки.

Получится ли повторить предыдущие Олимпиады? Очень бы хотелось. Как и того, чтобы выступающая в легчайшей категории до 48 кг Ирина Долгова также добралась до медали.