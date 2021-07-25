«Я эту девочку не отдам!» Как от стрельбы по банкам и уткам до золота ОИ-2020 добраться

Виталина Бацарашкина пистолет взяла случайно. Дед вёл её в секцию, чтобы заниматься стрельбой из винтовки, но тренера на месте не было.

Первое золото Олимпийских игр — 2020 сборной России принесла Виталина Бацарашкина. Та самая девушка, которая в 19 лет сенсационно стала серебряным призёром Игр-2016 в Рио-де-Жанейро. Она могла бы стрелять из винтовки, но совершенно случайно в секции взяла в руки пистолет. И не зря. Серебро одной Олимпиады она сменила на золото другой, да ещё и с рекордом!

Собственная винтовка в 10 лет

С такими дедами, как у Виталины Бацарашкиной, ей сложно было остаться вне стрельбы. Один дедушка уже с шести лет стал брать внучку с собой на охоту и доверять оружие. Конечно, для стрельбы по банкам и бутылкам. А другой дед на 10 лет подарил девочке на день рождения пневматическую винтовку «Байкал». Чуть позже Виталина уже начала охотиться всерьёз, и даже превосходила деда в количестве подбитых уток.

Оба деда подталкивали Виталину к тому, чтобы она начала заниматься в стрелковой секции, а она ходила на карате, кикбоксинг и даже бадминтон. В конце концов, в 12 лет один из дедушек просто взял её в руку и повёл в секцию стрельбы при ДОСААФ. Вёл, чтобы внучка занималась стрельбой из винтовки, к которой привыкла с детства.

Но получилось так, что тренер по стрельбе из винтовки была на соревнованиях, а в тире в то время была тренер пистолетчиков Наталья Кудрина. Она предложила девочке попробовать стрельбу из пистолетов, а через месяц сказала: «Я эту девочку никому не отдам».

Ну и Виталине пистолет понравился. Просто потому, что он намного легче винтовки.

Удав для близких

Виталина Бацарашкина рассказывала, что мама долго выбирала её имя. «С латинского языка оно переводится как «жизненная». Мама хотела, чтобы моё имя определило мою судьбу и характер, чтобы я была жизнестойкая», — говорила спортсменка. Наверное, это помогло. Бацарашкина – абсолютно устойчивый в плане волнения человек, которого сложно вывести из себя. Самые близкие зовут её Удавом.

То, какие у Виталины нервы, она продемонстрировала на двух подряд Олимпиадах. В Рио-де-Жанейро она последним выстрелом выбила серебро, а в Токио – золото, да ещё и с олимпийским рекордом. Теперь можно и в видеоигры поиграть – одно их хобби спортсменки, тем более, что ковидных ограничений это никак не нарушит.

Взлёт как у самолёта

С детства Виталина Бацарашкина всё делала быстро. А в спорте её взлёт получился просто невероятным – как у самолёта. Через три года, как девочка пришла в секцию, она уже стала чемпионкой России. И скромно сказала, что это не она стреляла здорово, а соперницы слабо. Но в 16 лет она уже стала призёром первенства Европы, через год – серебряным призёром первенства мира, а ещё через год – уже чемпионкой Европы среди молодёжи. Ну и далее была Олимпиада в Рио-де-Жанейро, после которой её узнал весь мир. Скорость действительно поражает.

В Токио Бацарашкина ехала уже в статусе одного из фаворитов, чемпионка мира, Европы и Европейских игр. И свой статус не просто подтвердила. Теперь она – просто абсолютно лучшая. И она прервала традицию двух последних Олимпиад, когда первое золото сборной России приносили дзюдоисты. Впрочем, какая разница? Главное – победа.