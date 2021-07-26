Допрыгались до медали. Россияне Бондарь и Минибаев не дрогнули в финале Олипиады-2020

Пока страна раскачивается, начиная трудовую неделю, наши олимпийцы продолжают медальную жатву в Японии. Далеко не всем удаётся освоиться с ранним временем начала соревнований, кто-то жалуется, а кто-то выходит и сражается. В их числе наши парни – Александр Бондарь и Виктор Минибаев. От медалей российскую пару отделяли 6 попыток и невероятная конкуренция.

Виктор и Александр не допустили ни одной серьёзной ошибки. По итогам четырёх попыток сомнений в том, что Россия завоюет очередную награду, честно говоря, не было. Наши парни уверенно исполняли один прыжок за другим, а вот в пятой попытке допустили досадную помарку. И это позволило приблизиться к Виктору и Александру двум основным преследователям – прыгунам из Украины и Южной Кореи.

Внутренне была уверенность в том, что не позволят себе наши парни столь серьёзную ошибку, чтобы подпустить к себе соперников, отстающих на добрых 20 баллов. Но кулаки держали. И получилось так, что на четвёртое место в итоге взобрались мексиканские спортсмены. Уступив россиянам добрые 32 балла. Это серьёзное преимущество, которое говорит о том, что Минибаев и Бондарь решили задачу на классе.

Невероятно эмоциональной выдалась борьба за золотые награды. Зарубились прыгуны из Великобритании и, как не сложно догадаться, Китая. Дэйли и Ли после каждой своей попытки заставляли тренеров радоваться так, словно это была решающая попытка. И им удалось передать этот эмоциональный запал своим парням. Чао и Чен ошибок не допускали, это не тот уровень, здесь всё решают микроскопические помарки.

И сложно было понять, кому труднее – завершавшим турнир китайцам или британцам, от которых уже ничего не зависело. И в седьмой раз до потолка довелось прыгать парням из Туманного Альбиона. Чуть более балла выиграли они у прыгунов из Поднебесной. Это была какая-то космическая лига. А наши парни обыграли всех остальных и допрыгрались до бронзовой медали. Чему мы счастливы и с чем нас всех и поздравляем!