Даже досадно! Выигрывали-выигрывали, а прорваться вверх так и не смогли.

Россия выиграла три золота за час, но выпала из топ-3 медального зачёта. Как же так вышло?

За два первых дня болельщики, пожалуй, могли разочароваться в медальных прогнозах «Чемпионата». Оно и неудивительно: всё предсказанное золото российские спортсмены проиграли, а единственную победу Бацарашкиной мы не предполагали.

Но в третий день всё наконец-то пошло по плану. Российские спортсмены должны были завоевать золотые награды в женской сабле, мужской гимнастике и тхэквондо, и они их завоевали!

Да, финал в фехтовании выиграла не Софья, а София, но с точки зрения подсчёта медалей это роли не играет. Тем более, что свою медаль забрали и прыгуны в воду Минибаев и Бондарь. Подвели только пловцы: могли они взять бронзу в эстафете, но не сдюжили.

Все три золотые награды были выиграны буквально за час. И вроде бы шикарный для нас день, однако медальный зачёт это не подтверждает. Если вчера мы были в топ-3 хотя бы по общему количеству медалей, то после третьего дня нас вытеснили на четвёртое место. Да и по золоту у России дела пока не так хороши, как у Японии, США и Китая. Как же так вышло?

Да всё просто. Дело в том, что и США, и Япония тоже выиграли по три золота. Хорошо хоть, что Великобритания нас не обошла – на её счету 26 июля тоже три победы.

Даже досадно как-то. Вроде выигрывали-выигрывали, а прорваться вверх так и не смогли.

Получится ли догнать главных конкурентов завтра? Это будет сложно, но шансы есть, потому что, согласно нашему прогнозу, Россия должна завоевать семь медалей, две из которых – золотые.

На все семь медалей – всего четыре вида спорта.

В плавании мы ставим на успех Климента Колесникова (золото) и Евгения Рылова (бронза) в заплыве на 100 метров на спине. А также на бронзу Мартина Малютина на 200 м вольным стилем.

В стрельбе хочется увидеть сразу две медали в микстах. Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов должны бороться за золото в стрельбе из пистолета (напомним, что этот прогноз был составлен до старта Олимпиады, и личная победа Виталины на него не повлияла). А Юлия Каримова и Сергей Каменский могут зацепить бронзовую медаль в стрельбе из винтовки.

Бронзовой награды мы ждём от женской команды в спортивной гимнастике. Девушкам по силам попасть в тройку, особенно после воодушевляющей победы мужской команды.

Ну и окончательно поразить нас должно тхэквондо: согласно нашему прогнозу, Владислав Ларин должен получить бронзу в весовой категории свыше 80 кг. Но представители этой российской команды в Токио так хороши, что, конечно, болельщики будут ждать от Ларина победы.