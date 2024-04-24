Нагорный: легко говорить, что не нужно ехать на ОИ-2024, но решение принимают спортсмены

Олимпийский чемпион 2020 года по спортивной гимнастике Никита Нагорный рассказал о своём отношении к поездке на ОИ-2024 в нейтральном статусе. Спортсмен подчеркнул, что последнее слово в вопросе по поводу участия в Играх остаётся за спортсменами и федерациями.

«Президент нашей страны озвучил, что не будут никого критиковать, а, наоборот, поддержат, если человек поедет, выступит и приедет с золотой медалью. И для спортсмена лучше приехать на Родину с золотой медалью, чем не поехать вообще. Если ты уверен на 100%, что можешь побороться за первые места. При этом мы понимаем, что мы — олимпийские чемпионы — уже добились своего результата, отстояли честь страны и привезли впервые за 25 лет золотую медаль на Родину.

Конечно, нам легче говорить, что не нужно ехать, нужно оставаться и так далее. Но принимать решение должны спортсмены, федерации. И здесь, как говорится, результат, наверное, ценнее. Но он должен быть для Родины в первую очередь», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.