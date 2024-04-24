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Тренер Вятчанина — о желании Ефимовой выступить на ОИ-2024: я на её стороне

Тренер Вятчанина — о желании Ефимовой выступить на ОИ-2024: я на её стороне
Юлия Ефимова
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Заслуженный тренер России Ирина Вятчанина рассказала, как относится к желанию бывшей подопечной Юлии Ефимовой поехать на Олимпийские игры в Париже. Специалист поддержала желание спортсменки выступать в столице Франции.

«Я на её стороне. Во-первых, для Юли это последняя Олимпиада, скорее всего. А во-вторых, что мы прячемся, как страусы в песок, от проблемы? Почему не хотим показать миру, что, вопреки всем сложностям, живы, готовы соревноваться, имеем результаты? Что будем выступать и бороться за победу? Чтобы о наших спортсменах не забывали. Тем более на Играх. Можно быть хоть 100 раз чемпионом и рекордсменом своей страны и даже рекордсменом Европы или мира, но, если ты не имеешь звания чемпиона», — сказала Вятчанина в интервью RT.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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