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Колесников — о нейтральном статусе на ОИ-2024: это унижение не стоит медалей

Колесников — о нейтральном статусе на ОИ-2024: это унижение не стоит медалей
Климент Колесников
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Серебряный и бронзовый призёр Олимпиады-2020 российский пловец Климент Колесников вновь высказался об отношении к нейтральному статусу, который предлагают россиянам на ОИ-2024.

«Тут надо смотреть не со спортивной точки зрения, нужно отбросить все спортивные принципы, потому что, исходя из всех условий, которые нам предоставляют, это не просто спорт. Тут нельзя смотреть только с этой точки зрения, нужно с человеческой стороны. Получается так, что тебя ни во что не ставят. Смысл ехать туда, где тебя не ждут, тебе не рады и ещё против, чтобы ты там был? Кто-то с этим согласится? Для меня это неприемлемо. Это унижение, и это унижение не стоит медалей», — сказал Колесников «РИА Новости Спорт».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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