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Марокко отправит полицейских и сапёров для помощи в организации безопасности на ОИ

Марокко отправит полицейских и сапёров для помощи в организации безопасности на ОИ
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Марокко поможет обеспечить безопасность во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже, сообщает Le Monde со ссылкой на министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена.

По данным источника, поддержку французским правоохранительным органам окажут марокканские полицейские и сапёры.

Таким образом, Марокко присоединилось к 50 странам, которые уже согласились поддержать Францию, направив туда сотрудников правоохранительных органов. В общей сложности 2500 иностранных полицейских и жандармов будут находиться во Франции до и во время соревнований.

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские спортсмены, допущенные на соревнования в нейтральном статусе, не смогут присутствовать на торжественных церемониях открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады.

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