USADA призвало пересмотреть деятельность ВАДА из-за ситуации с пловцами из Китая

Антидопинговое агентство США (USADA) призвало правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность Всемирного антидопингового агентства (WADA) из-за ситуации с положительными допинг-тестами китайских пловцов.

«Срок давности по этим делам ещё не истёк, и возможности для применения санкций и надлежащих правовых норм ещё есть. Усилия по достижению справедливости должны быть предприняты до Игр 2024 года в Париже, так как будет несправедливо, если все спортсмены, участвующие в Играх, будут соревноваться с теми, чьи положительные допинг-тесты оказались скрыты и до сих пор держались в секрете.

Готовность ВАДА закрыть на это глаза и, как мы узнали вчера, утверждать, что организация будет делать это снова и снова, — это ещё один удар в спину чистым спортсменам. Как можно не бить тревогу, если 23 положительных теста были скрыты и ни один спортсмен или организация не привлечены к ответственности?

Учитывая это, мы призываем правительства, исполнительный комитет и совет учредителей ВАДА начать расследование того, как получилось, что 23 положительных теста китайских пловцов были скрыты, а агентство позволило этому произойти без каких-либо последствий, вопреки своим собственным правилам.

Мы призываем правительства и спортивное движение пересмотреть деятельность ВАДА, чтобы гарантировать, что сокрытие положительных проб накануне Олимпийских игр больше никогда не повторится, и раз и навсегда отстранить «лису» от «охраны курятника», сделав агентство по-настоящему независимым.

Тысячи спортсменов по всему миру посвятили жизнь тому, чтобы каждый день тренироваться и играть по правилам ВАДА, и карьеры атлетов зависят от строгого соблюдения этих правил. Организации, которым доверена защита этих прав, должны нести такую же ответственность», — говорится в заявлении на официальном сайте USADA.

Ранее стало известно, что в январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты, которые показали наличие в их организмах запрещённого препарата триметазидина. Это тот же самый препарат, который обнаружили у дисквалифицированной российской фигуристки Камилы Валиевой.

Тогда ВАДА поддержало решение китайской стороны не проводить дополнительную проверку и не отстранять спортсменов от Олимпиады-2020 в Токио (Япония), которая была перенесена с 2020 года из-за COVID-19 и прошла с 23 июля по 8 августа 2021 года. Сборная Китая по плаванию на этих Играх завоевала три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды.