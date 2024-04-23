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Пятиборка Баташова сообщила об увольнении из сборной из-за получения нейтрального статуса

Пятиборка Баташова сообщила об увольнении из сборной из-за получения нейтрального статуса
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Пятиборка Ульяна Баташова рассказала, почему приняла решение получить нейтральный статус и пройти отбор к участию в летних Олимпийских играх в Париже.

«Не думаю, что многие знают про изменение правил пятиборья после Олимпийских игр в Токио, даже не правил, а дисциплины. У нас выкидывают конный спорт, вставляют совершенно другой, новый вид спорта (полосу препятствий. — Прим. «Чемпионата»).

Получается, этот год — последний с конями, в Париже будут последние Олимпийские игры современного пятиборья такого, каким мы все его знаем, каким любим.

Поэтому передо мной стоял выбор — либо завершать карьеру, либо попробовать реализовать свои цели на Олимпиаде. И я решила не ждать подходящего момента, поэтому подала бумаги на статус, предупредила об этом федерацию. Кому-то это, видимо, не понравилось, меня не поддержали. Но все расходы я взяла на себя, оплачиваю подготовку сама, что-то взяли на себя друзья, спонсоры. Федерация не то что не помогла, меня сразу уволили из сборной, но и к этому я была готова. Моя мечта дороже денег», — приводит слова Баташовой «Спорт-экспресс».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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