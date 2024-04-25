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Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх

Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх
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Российские фехтовальщики не будут участвовать в летних Олимпийских играх в Париже (Франция), сообщает АFР.

С 26 по 28 апреля в Люксембурге пройдёт отборочный турнир по фехтованию, где будут разыграны шесть путёвок на Олимпийские игры.

«К сожалению, не будет ни российских, ни белорусских спортсменов. Дата зачисления прошла. Причина их отсутствия неизвестна, официального письма, объясняющего это, не поступало», — приводит слова президента Европейской конфедерации фехтования Джорджио Скарсо АFР.

Отметим, что ранее конгресс Международной федерации фехтования (FIE) большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских фехтовальщиков к международным стартам в нейтральном статусе. При этом организация не допустила к соревнованиям ряд ведущих российских спортсменов, в том числе олимпийских чемпионок Софию Позднякову, Софью Великую и Яну Егорян.

На Олимпийских играх в Токио российские спортсмены выиграли общий медальный зачёт по фехтованию, на их счету было три золотые, четыре серебряные и одна бронзовая награды.

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