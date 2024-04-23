Баташова: люблю свою страну так же, как любит её Овечкин, живущий в Америке

Пятиборка Ульяна Баташова заявила, что не считает себя предателем из-за того, что решила получить нейтральный статус и пройти отбор к участию в летних Олимпийских играх в Париже.

«Не считаю ли себя предателем? Нет, конечно, не считаю. Я люблю свою страну, ровно так же, как любит её Овечкин, выступающий за американский клуб и живущий в Америке. Любовь разве измеряется в нашивке на форме?

Если люди не хотят болеть — пусть не болеют, но я ощущаю, что я на своём месте. Все знают, откуда я, я не скрываю, из какой я страны. Да, у меня нет флага на кофте, а у других — есть. Меня спрашивали: «Где твой флаг?», я отвечала, что пока его нет, но вот, я из России. Тем более что ситуация не новая. Я в Токио тоже выступала без гимна и флага», — приводит слова Баташовой «Спорт-экспресс».

Баташова на прошедшем этапе Кубка мира стала седьмой. Она является единственной из россиян в современном пятиборье, кто подал документы на нейтральный статус.

29-летняя Баташова является шестикратной чемпионкой России по современному пятиборью в личном зачёте (2018, 2020), в команде (2019, 2020) и в эстафете (2013, 2020), двукратным серебряным призёром чемпионата мира в команде и эстафете (2017, 2021).

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.