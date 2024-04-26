Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету «Париж-2024»

Греция передала олимпийский огонь оргкомитету «Париж-2024»
Аудио-версия:
Комментарии

Огонь Олимпийских игр — 2024 Греция передала оргкомитету «Париж-2024» на церемонии на афинском стадионе «Панатинаикос», где были проведены первые в современной истории Олимпийские игры. Вход на мероприятие был бесплатным, и его посетили тысячи человек.

В Греции олимпийский огонь принесла на стадион чемпионка по ходьбе Антигони Дрисбиоти. Он путешествовал по стране 11 дней. В рамках церемонии были подняты флаги Франции и Греции, прозвучали также гимны этих стран.

Теперь огонь отправится в Париж, где и будут проходить летние Олимпийские игры в этом году с 26 июля по 11 августа. Символ Олимпийских игр отправится во Францию на трёхмачтовом паруснике «Белем» и прибудет в порт в Марселе уже 8 мая.

Известно, что первым участником эстафеты во Франции станет пловец Флоран Маноду.

Материалы по теме
Российские фехтовальщики не выступят на Олимпийских играх
Фото
В Древней Олимпии зажгли огонь Олимпийских игр — 2024 в Париже
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android