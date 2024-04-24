Макрон — о готовности к ОИ-2024: вода в Сене будет чистой. Могу это подтвердить!

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что к предстоящим Олимпийским играм в Париже Сена будет чистой. Об этом политик сообщил в социальных сетях. Ранее он заявил, что намерен искупаться в реке перед стартом Олимпиады.

«Ключевой шаг к тому, чтобы сделать реку Сену пригодной для купания – станция очистки дождевой воды в Шампиньи-сюр-Марн – готова! Вода в Сене будет прохладной, но чистой. Я могу вам это подтвердить!» – написал Макрон.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены, допущенные на соревнования в нейтральном статусе, не смогут присутствовать на торжественных церемониях открытия и закрытия Олимпиады и Паралимпиады. Ранее стало известно, что Марокко поможет обеспечить безопасность во время Олимпийских и Паралимпийских игр во Франции.