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«У меня другая позиция, чем у Ефимовой». Чикунова — о выступлении на Олимпийских играх

«У меня другая позиция, чем у Ефимовой». Чикунова — о выступлении на Олимпийских играх
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Российская пловчиха Евгения Чикунова, рекордсменка мира, высказалась о том, что трёхкратный призёр Олимпийских игр и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова рассматривает возможность выступления на Олимпиаде в Париже (Франция) в нейтральном статусе.

«Прямо сейчас это меня никак не задевает, что медали могут завоевать спортсмены, слабее меня. Как будет в итоге — это другой вопрос. У меня другая позиция, чем у Юлии, и я уважаю её мнение. Я согласна с тем, что нужно жить моментом, что нужно цепляться за возможности. Но именно сам факт того, что я буду индивидуальным спортсменом вне зачёта, без церемонии открытия, закрытия, без комментариев СМИ, — это просто… Очень обидно, что так относятся к нам», — приводит слова Чикуновой «РИА Новости Спорт».

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