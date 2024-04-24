UWW отстранила судей схватки Чамизо — Байрамов на олимпийской квалификации в Баку

Объединённый мир борьбы (UWW) опубликовал решение по итогам проверки работы судейской коллегии во время схватки Фрэнка Чамизо (Италия) и Турана Байрамова (Азербайджан) на олимпийском квалификационном турнире в Баку.

Несколько судей поединка были отстранены от работы до конца 2024 года, а итоги встречи борцов-вольников признаны несправедливыми. Об этом сообщает официальный сайт организации. Уточняется, что результаты поединка пересмотрены не будут, так как это запрещено международными правилами борьбы. Чамизо включили в число сеянных мирового олимпийского отбора, который 9 мая пройдёт в Стамбуле.

Напомним, в полуфинале европейского отбора на Олимпиаду в Париже в весе до 74 кг итальянцу противостоял азербайджанский вольник Туран Байрамов. Схватка завершилась со счётом 8:8 (VPO1) в пользу хозяина ковра, который и завоевал олимпийскую лицензию. Позже стало известно, что итальянская сторона опротестовала итоговые результаты турнира.