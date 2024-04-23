Новое по делу Промеса, российских судей не допустили на Евро. Главное к вечеру
Первое судебное заседание по экстрадиции Квинси Промеса состоится в мае, УЕФА не допустил российских судей до работы на чемпионате Европы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 апреля.
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