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Новое по делу Промеса, российских судей не допустили на Евро. Главное к вечеру

Новое по делу Промеса, российских судей не допустили на Евро. Главное к вечеру
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Первое судебное заседание по экстрадиции Квинси Промеса состоится в мае, УЕФА не допустил российских судей до работы на чемпионате Европы. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 23 апреля.

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