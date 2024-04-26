Пловец Маноду первым примет олимпийский огонь на эстафете во Франции

Пловец Флоран Маноду первым во Франции примет эстафету Олимпийского огня, переданную из Греции. Об этом сообщил оргкомитет Олимпийских игр — 2024.

«Флоран Маноду — первый факелоносец во Франции. Один из наших выдающихся спортсменов, четырёхкратный призёр Игр, станет первым, кто ступит на французскую землю с олимпийским огнём в руках», — сказала организация в сообщении.

Маршрут в самой Франции у факела будет длинным, потому что проходит через 400 коммун в стране. 68 дней продлится путь олимпийского огня от Марселя до Парижа и 26 июля, во время церемонии открытия Олимпийских игр — 2024, будет зажжён.

Помимо основного маршрута, у символа есть несколько запасных путей по стране. Они нужны в случае непредвиденных ситуаций и угрозы проведения мероприятия.

Напомним, власти Франции озабочены вопросом безопасности на Олимпийских играх — 2024 и на днях в Верхней Савойе даже задержали подростка 16 лет по подозрению в подготовке теракта на мероприятии.