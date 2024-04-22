Родившемуся в России пловцу отказали в возможности представлять Францию на Олимпиаде

18-летний французский пловец российского происхождения Мишель Архангельский не сможет выступить в составе сборной Франции на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Министерство внутренних дел Франции отклонило заявление спортсмена о натурализации по причине «недостаточной профессиональной интеграции».

«Его заявление было внимательно рассмотрено компетентными органами МВД. Экспертиза проведена. Спортсмен может подать апелляцию, если пожелает. Каждое дело изучается крайне внимательно», — приводит слова министра спорта Франции Амели Удеа-Кастеры TF1.

Мишель Архангельский родился в России, а в четыре года переехал во Францию вместе с родителями.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.