Богдан Богданович: мы никогда больше не увидим такую звёздную сборную США, как на ОИ-2024

Игрок сборной Сербии и «Атланты Хоукс» Богдан Богданович высказался о сборной США, которая поедет на Олимпиаду в Париже грядущим летом.

«Мы никогда больше не увидим такую звёздную сборную США. Многие из них поедут на свою последнюю Олимпиаду. Если честно, мне уже не терпится сыграть с ними. Надо подготовиться. Будет очень весело сражаться против них», — приводит слова Богдановича Basket News.

В состав сборной США включены следующие баскетболисты: Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Стефен Карри, Джоэл Эмбиид, Джейсон Тейтум, Девин Букер и Джру Холидэй, а также Энтони Дэвис, Бэм Адебайо, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон и Кавай Леонард.

Напомним, летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа.

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