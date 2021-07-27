«Не хочу пачкать руки». Два арабских дзюдоиста устроили скандал на Олимпиаде

Спортсмены из Алжира и Судана отказались выходить на бой. И, похоже, МОК даже не собирается их наказывать.

Девиз «Спорт без политики» дышит на ладан. На Олимпиаде в Токио бушует громкий скандал на межнациональной и межрелигиозной почве. Уже два спортсмена снялись с соревнований по дзюдо из-за нежелания выходить на татами с представителем Израиля.

Казалось бы, более грубого вмешательства в спорт и не представить, но Международный олимпийский комитет никак не реагирует.

Неужели скоро на Олимпиаде, как в футболе, будут разводить при жеребьёвке спортсменов из конфликтующих стран?

Алжирец снялся с Олимпиады, чтобы не драться с израильтянином

Прошло то время, когда на период Олимпийских игр останавливались войны. Сейчас противостояния между странами и народами на Олимпиаде лишь усугубляются. Алжирский дзюдоист Фетхи Нурин сразу после жеребьёвки снялся с турнира в весе до 73 кг, потому как во втором раунде ему мог противостоять израильтянин Тохар Бутбуль, а между странами уже более 30 лет отсутствуют дипломатические отношения.

«Не хочу пачкать руки. Это окончательное решение. Мы много работали ради этого момента, и новость о жеребьёвке стала шоком», — заявил Нурин алжирским журналистам.

Своего подопечного поддержал и тренер, известный в прошлом алжирский дзюдоист Амар Бенихлеф.

На родине поступок Нурина восприняли как подвиг и оказывают ему больше внимания и уважения, чем если бы он сенсационно добрался до пьедестала. О том, что шансов победить действующего вице-чемпиона Европы у алжирца почти не было, естественно, все предпочитают умалчивать.

Дурной пример оказался заразительным

А дальше и без того нестандартная ситуация приобрела ещё более интересный оборот. Суданец Мохамед Абдалрасул, которому алжирец, считай, подарил место во втором раунде, тоже пошёл на принцип и отказался бороться с Бутбулем. Причина — та же, что у Нурина, то есть политическая. К несчастью для израильтянина, больше арабы на его пути не попадались и добраться до медали ему так и не удалось.

Ну а если серьёзно, то ситуация просто вопиющая. Причём абсолютно нельзя гарантировать, что она не повторится в каком-то другом виде спорта. Решить вопрос может лишь МОК, который должен пресекать любое проникновение в спорт политики, но подход чиновников кажется очень избирательным. Лишать Алжир или Судан флага и гимна никто и не думает, хотя поведение их представителей противоречит основным принципам Игр.

На Олимпиаде могут разводить спортсменов из конфликтующих стран?

Единственная реальная угроза для спортсменов, устроивших бойкот израильтянину, исходит от Международной федерации дзюдо. За подобную выходку иранского дзюдоиста на чемпионате мира — 2019 Федерация дзюдо Ирана была дисквалифицирована на четыре года. Правда, тогда удалось доказать, что Саид Моллаи не вышел на схватку с израильтянином по приказу руководства. Забавно, что самого Саида санкции не коснулись: он просто поменял гражданство и в Токио приехал со сборной Монголии. От потенциального поединка с дзюдоистом из Израиля бывший иранец отказываться не намерен.

А если МОК и дальше будет потворствовать локальным бойкотам, то мы вполне можем увидеть, как спортсменов из конфликтующих стран разводят при жеребьёвке. Как клубы из России и Украины в футбольных еврокубках, например.