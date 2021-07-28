Золота 28 июля у России не было, поэтому Австралия подобралась к нам совсем близко.

А если бы не судья? Сборная России далеко отпустила США в медальном зачёте Олимпиады

Эх, а золото было так близко! Дважды подряд!

В пятый день Олимпиады-2020 в Токио сборная России завоевала семь наград: три серебряных (в баскетболе 3х3 и плавании) и две бронзовых (в дзюдо и спортивной гимнастике).

Рано утром по московскому времени страну порадовали пловцы. В эстафете 4х200 метров вольным стилем наши парни зарубились за серебро с австралийцами и выгрызли его!

Затем наконец-то на пятый день Игр у нас появилась медаль в дзюдо. Судьи неласково обошлись с Мадиной Таймазовой в полуфинале, но в схватке за третье место её было не остановить.

А если бы не судья? Была бы и сегодня золотая награда?

Если две первые медали дня не прогнозировались «Чемпионатом», то от гимнаста Нагорного мы ждали золота. Увы, не дождались. Лидер сборной России, кажется, оставил много сил и эмоций в командном турнире, поэтому в личном не обошёлся без ошибок и ограничился бронзой.

А завершали медальную программу дня финалы в баскетболе 3х3. И девушки, и парни добрались до решающего матча, но и те и другие его, к сожалению, проиграли. У женской команды в игре с американками шансов было мало, а мужчины бились с латышами на равных. В итоге вместо прогнозируемых золота и бронзы у наших баскетболистов два серебра. Тоже неплохо.

Теперь к медальному зачёту. Россия, не добыв золота, разумеется, не могла подняться выше в классическом медальном зачёте, где сначала считаются победы. Впрочем, своё четвёртое место наша команда сохранила. Вот только Япония, Китай и США от нас оторвались. У них 13, 12 и 11 золотых наград соответственно. У нас — семь. У догоняющей нас Австралии — шесть.

А с общим количеством наград проблем у нас нет. Тягаться с США, конечно, нам сложно, но Японию мы опережаем, да и Китай на удивление пока недалеко: 27 наград против 23 у нас.

Пожалуй, можно сказать, что в медальном зачёте у нас всё неплохо.

Ну а теперь традиционный прогноз на следующий день.

В четверг, 29 июля, Россия должна завоевать три награды — золото и два серебра.

Мы ждём второй награды в дзюдо и верим в двукратного призёра чемпионатов мира Нияза Ильясова, выступающего в весовой категории до 100 кг. У него будет серебро.

Мы надеемся на наших фехтовальщиц-рапиристок в командном турнире. Дериглазова и Коробейникова добрались до серебра и бронзы в личных соревнованиях. Так почему бы не взойти не пьедестал и всей команде? Будем осторожными — тут тоже серебро.

А вот золото мы ждём от пловца Антона Чупкова на дистанции 200 метров брассом. Он вышел в финал лишь с седьмым временем, но конкуренция в решающем заплыве будет просто невероятной. Наша сборная по плаванию готова неплохо. Поэтому — верим в победу!