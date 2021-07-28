Никита, надо было рисковать! Нагорный выгрыз олимпийскую бронзу в многоборье!

Герой командного многоборья на Олимпиаде в Токио россиянин Никита Нагорный до последнего бился за победу и в личном турнире. Он буквально выгрыз медаль, вот только она оказалась не золотой, а бронзовой. Кажется, Никите немного не хватило того огня, с которым он дрался за команду. Ну и судьи чуть-чуть подтолкнули в оценках японского чемпиона Даики Хасимото. Видимо, вспомнили о 0,103 балла, которые разделили Россию и Японию в командном многоборье.

Никита Нагорный — третий. Вот как расценивать этот результат для абсолютного чемпиона мира и олимпийского чемпиона в команде? Успех — ведь это олимпийская медаль? Неудача — ведь россиянин рассчитывал на большее? Пожалуй, ответом является реакция самого Никиты после объявления последней оценки — он бросил на пол повязки, обмотки с рук и воскликнул: «Ну как же так, ведь я уже встал!»

Да, после отличной программы на перекладине Нагорный сделал два шажочка вперёд на приземлении. По одной десятой за каждый шаг — и оценка за исполнение, и итоговая тоже чуть меньше, чем ждал сам гимнаст. А если учесть, что в итоге он 0,034 балла проиграл ставшему вторым китайцу Сяо Жотэну, то эти шажочки дорого обошлись россиянину.

Но на самом деле не перекладина, которой многоборцы завершали борьбу, стала решающим снарядом, а вольные упражнения, с которых всё и началось. Нагорный не стал делать свой коронный и дорогущий элемент — тройное сальто назад согнувшись. Никита, ну стоило рискнуть! Или нет? Он сделал ставку на надёжность, но было заметно, что Никита делает всё без огня. Без того огня, который обычно горит в его глазах.

Именно этого огня и не хватило Нагорному, чтобы судьи сказали — да, вау! Он самый крутой! Напротив, арбитры не пропустили ни одной помарки со стороны россиянина и оценили его выступление в 14,433 балла. А ведь Никита способен получить за вольные более 15 баллов! Хасимото, кстати, получил на 0,4 балла больше. Как раз их в итоге Никите и не хватило, чтобы биться за золото.

Ну и ещё один момент. На опорном прыжке Хасимото на приземлении широко шагнул не просто за линию, ограничивающую зону приземления, а вообще за мат! И что? Сильно снизили оценку? Вовсе нет. Лишь на 0,2 балла меньше, чем у Нагорного. При чистом приземлении нашего гимнаста. Да и на брусьях шикарная и очень необычная комбинация россиянина заслуживала хотя бы на одну десятую больше.

Но это мелочи. Главное случилось именно на старте. На тех самых вольных, после которых Никита должен был лидировать. Но ему пришлось догонять, догонять, догонять… Он не догнал, но бился как лев. И свою бронзу буквально выгрыз.

Кстати, те же вольные сразу лишили шансов и Артура Далалояна. Но тут никаких претензий к нашему парню быть не может. Он всего лишь третий раз с апреля выполнял комбинацию. Артур стал шестым, и ему нужно сказать огромное спасибо за то, что он сделал в «команднике». Для Далалояна Олимпиада в Токио завершена, а вот у Нагорного есть шанс ещё на три индивидуальные награды.