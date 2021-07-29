У лидеров медального зачёта золота вдвое больше, чем у России. Китай и США уже не догнать?

Марта Мартьянова, конечно, сегодня поразила всех российских болельщиков.
Во время финала командных соревнований по фехтованию она получила травму ноги, когда замен у сборной России уже не было. Вариантов было два: либо Мартьянова прекращает борьбу, и наша команда получает серебро, либо продолжает фехтовать через боль в надежде выиграть золото. Вероятно, вы уже догадываетесь, что случилось, даже если этот финал не смотрели.
Кроме золота в фехтовании Россия сегодня завоевала серебро и три бронзы.
Серебро – в академической гребле. И это настоящая сенсация, поскольку наши гребцы на Олимпиадах не добирались до пьедестала с 2004 года. Но Степанова и Орябинская прервали серию российских неудач.
Дзюдоист Нияз Ильясов принёс России вторую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио. Также на третью ступень пьедестала поднялась гимнастка Ангелина Мельникова, выступавшая в личном многоборье. И ещё одна бронза досталась Клименту Колесникову в плавательном финале на 100 метров вольным стилем.
В медальном зачёте Россия сохранила своё четвёртое место по золоту и третье по общему числу наград, но положение точно не стало лучше. По золоту нас догнала Австралия, а главные конкуренты – Китай, Япония и США продолжают отрываться. У них уже 15, 15 и 14 побед на Олимпиаде, соответственно. Почти вдвое больше, чем у России. Догоним ли?
Шансы настичь хотя бы японцев наверняка ещё будут. Но завтра нас, скорее всего, ждёт довольно скромный по медальным меркам день. Согласно прогнозу «Чемпионата», в пятницу, 30 июля, россияне на Олимпиаде добудут четыре награды: золото, серебро и две бронзы.
Золото способен завоевать пловец Евгений Рылов в финале на 200 метров на спине.
Серебро может быть в стрельбе из лука. Например, у Ксении Перовой.
Первую бронзу Россия может получить в дзюдо: претендент Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).
Вторая бронза планируется в мужской командной шпаге. Ждём и болеем!
- 29 июля 2021
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