Даже четвёртое место можем потерять: по золотым на Олимпиаде-2020 Австралия нас настигла.

У лидеров медального зачёта золота вдвое больше, чем у России. Китай и США уже не догнать?

Марта Мартьянова, конечно, сегодня поразила всех российских болельщиков.

Во время финала командных соревнований по фехтованию она получила травму ноги, когда замен у сборной России уже не было. Вариантов было два: либо Мартьянова прекращает борьбу, и наша команда получает серебро, либо продолжает фехтовать через боль в надежде выиграть золото. Вероятно, вы уже догадываетесь, что случилось, даже если этот финал не смотрели.

Кроме золота в фехтовании Россия сегодня завоевала серебро и три бронзы.

Серебро – в академической гребле. И это настоящая сенсация, поскольку наши гребцы на Олимпиадах не добирались до пьедестала с 2004 года. Но Степанова и Орябинская прервали серию российских неудач.

Дзюдоист Нияз Ильясов принёс России вторую медаль в дзюдо на Олимпиаде в Токио. Также на третью ступень пьедестала поднялась гимнастка Ангелина Мельникова, выступавшая в личном многоборье. И ещё одна бронза досталась Клименту Колесникову в плавательном финале на 100 метров вольным стилем.

В медальном зачёте Россия сохранила своё четвёртое место по золоту и третье по общему числу наград, но положение точно не стало лучше. По золоту нас догнала Австралия, а главные конкуренты – Китай, Япония и США продолжают отрываться. У них уже 15, 15 и 14 побед на Олимпиаде, соответственно. Почти вдвое больше, чем у России. Догоним ли?

Шансы настичь хотя бы японцев наверняка ещё будут. Но завтра нас, скорее всего, ждёт довольно скромный по медальным меркам день. Согласно прогнозу «Чемпионата», в пятницу, 30 июля, россияне на Олимпиаде добудут четыре награды: золото, серебро и две бронзы.

Золото способен завоевать пловец Евгений Рылов в финале на 200 метров на спине.

Серебро может быть в стрельбе из лука. Например, у Ксении Перовой.

Первую бронзу Россия может получить в дзюдо: претендент Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

Вторая бронза планируется в мужской командной шпаге. Ждём и болеем!