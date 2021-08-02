Турчанки бились до крови. А россиянки на тай-брейке даже не доставили соперницам особых проблем.

Девочки, что ж вы натворили?! Россия нелепо проиграла Турции, и теперь нас ждёт Бразилия

«Американки играли как кони»

Женская сборная России по волейболу начала олимпийский турнир крупным поражением от Италии со счётом 0:3. Конечно, такое положение дел не могло устраивать ни саму сборную, ни российских болельщиков, ни самих волейболисток.

Выводы были сделаны, в результате чего наши девушки сперва обыграли Аргентину – 3:0, затем в тяжелейшей борьбе сломили сопротивление Китая – 3:2 и сенсационно не оставили шансов американкам – 3:0.

«Нам сказали после игры, что мы шесть лет не побеждали сборную США. Оказывается, мы и Китай последний раз побеждали в 2018 году, когда не было Чжу Тин. Я очень рада! 3:0 с США, 25:12 в сете — когда вообще Америка кому-либо так проигрывала?

Американки и сейчас играли как кони. Это та команда, которая славилась техникой, тактикой, чистотой. У них и сегодня был минимум ошибок. На этом турнире американки практически ни одного эйса не пропустили на свою площадку, а тут я эйсом подала в них. Очень рада», – заявила после игры с США россиянка Ирина Королёва.

Лидерство Гончаровой и эйсы Федоровцевой

Заключительный матч группового этапа с Турцией, конечно, хотелось выиграть. Да, россиянки заранее обеспечили себе выход в плей-офф, но ведь важно, с какого места туда попадаешь. Существовала вероятность, при которой россиянки занимали бы четвёртое место, а это значило бы, что в четвертьфинале неминуемо пришлось играть с главными фаворитками турнира – бразильянками. Аналогично не хотелось играть с Бразилией и Турции.

Прекрасно это понимал и главный тренер сборной России Серджо Бузато, для которого матч с Турцией стал принципиальным двойне. Ведь его оппонентом стал соотечественник, наставник турчанок Джованни Гвидетти.

Первый сет начался в равной борьбе. 6:5 на табло, взаимные атаки и громкие крики радости вселяли надежды в сердца как россиянок, так и турчанок. Но дальше наши девушки начали перехватывать инициативу. Здорово играла в обороне лучший защитник Игр Анна Подкопаева.

На одиночных (!) блоках решала лидер сборной России, неподражаемая Наталья Гончарова. Штамповала эйсы и здорово забивала Арина Федоровцева, заставлявшая турчанок нервничать. 21:14 на табло говорили сами за себя. Тренер соперника вынужденно брал тайм-аут и проводил замены, чтобы успокоить своих подопечных.

В концовке уверенно атаковала в пятую зону Ирина Королёва, но после этого сборная России не смогла забить трижды подряд. Бузато пришлось брать тренерский тайм-аут. В результате завершила партию Ирина Воронкова – 25:21. Турция позволяла играть, нужно было лишь пользоваться шансами.

Сами отдали второй сет

Второй сет начался с неточности на подаче от Воронковой. Ошибку исправила Федоровцева, забившая следующим мячом. Эйс Ирины Королёвой помог нашей сборной повести – 5:3, а позднее и 7:3!

Классно пробивала двойные блоки Гончарова – 11:6. Как играть против нашего лидера турчанки по-прежнему не понимали, они атаковали в антенну и теряли очки. В результате одного из лидеров Турции Ханде Баладын заменили, хотя это та волейболистка, которая должна была тащить свою команду.

Первым темпом благодаря своему росту и скорости забивала Королёва, а у соперника здорово рисковала и атаковала Мелиха Исмаилоглу. От неё, пожалуй, исходила главная опасность. Тем временем Турция начала подбираться – 17:14. Эта неприятная серия началась с ошибки Старцевой.

Турчанки почувствовали, что наши девушки могут ошибаться, поэтому нервной концовки во втором сете избежать не получилось. Начали закрывать Гончарову, россиянки стали ошибаться. Мерьем Боз заколачивала мячи, в результате чего Турция выиграла концовку – 25:23.

Гончарову грузили, а мы ошибались

В третьей партии нельзя было допускать никакой расслабленности. Женский волейбол таков, что каждый момент, каждая психологическая деталь могут стать ключевыми. Кроме того, постоянно нагружали передачами Наталью Гончарову, которой сложно без остановки в одиночку тащить команду на себе. Цифры говорили следующее: 24 атаки у Гончаровой и 22 у Воронковой. Пора было просыпаться Федоровцевой.

7:6 в нашу пользу стало именно после атаки Арины. Но дальше у Федоровцевой не пошло – после нескольких ударов в блок её заменили на Ксению Смирнову. У турчанок какие-то чудеса в атаке и защите творила поймавшая кураж Тугба Шеноглу.

Вовремя исполнила эйс сравнявшая счёт Фетисова – 17:17. Увы, но концовка снова осталась за соперником. У россиянок по-прежнему были проблемы с приёмом, что и сказалось на решающем очке. 25:23 в пользу сборной Турции и 2:1 по сетам в её же пользу.

У России полетели эйсы, но пятый сет выиграла Турция, бившаяся до крови

В четвёртом сете проблемы с приёмом у сборной России продолжились. Совершенно не клеилась игра у Арины Федоровцевой, которая будто бы находилась не в своей тарелке.

Но Арина не сдавалась и начала здорово подавать. Дело дошло до того, что после очередного эйса Гвидетти был вынужден брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство.

13:8 к середине партии позволяли рассчитывать на победу в важнейшем сете, но турчанки пользовались любой ошибкой. 19:11 после очередных эйсов Федоровцевой приближали россиянок к пятой партии. В самой концовке сета одиночным блоком накрыла соперницу Лазарева, а дальше турчанки ошиблись сами – 25:15 в пользу сборной России.

Без пятой партии не обошлось. Команды шли нога в ногу, но затем Турция совершила рывок и повела – 5:3. Бузато взял перерыв, но и это не особо помогло. При счёте 10:7 в пользу сборной Турции Джансу Озбай и Мелиха Исмаилоглу сильно столкнулись лицами, пытаясь достать мяч. На паркете появилась кровь, зрелище не из приятных.

Игра продолжилась, турчанки без особых проблем довели встречу до победы – 15:10. Сборная России заняла четвёртое место в группе. В плей-офф сразу же сыграем с Бразилией, которая на 99,9% обыграет Кению в заключительной встрече своей группы и станет первой.

Девочки, ну что же вы натворили?! После ярких побед над США и Китаем поражение от Турции в важнейшем матче смотрится просто нелепо. Конечно, и за сборную Бразилии играют не боги волейбола, но шанс дойти до медалей теперь сильно сократился. Если бы наши девушки смогли дожать Турцию и удержаться хотя бы на третьем месте, всё было бы намного проще.