Учитывая то, как разогнались наши боксёры и борцы на Олимпиаде, Японию сместить с третьей строчки вполне реально. Но придётся постараться!

Россия – уже пятая в медальном зачёте! И все шансы на топ-3 у нашей команды есть

В четверг, 5 августа, российских болельщиков радовали в основном представители единоборств.

В первую очередь, здорово себя проявили борцы. Соперник Заура Угуева по финалу даже пытался кусаться, но российского спортсмена это не смутило – он спокойно довёл дело до победы. Справился с задачей по завоеванию бронзы и Артур Найфонов.

У боксёров медальный улов такой же: золото и бронза. Олимпийским чемпионом стал Альберт Батыргазиев, а вот Глеб Бакши, к сожалению, проиграл, в финал не вышел, но награду добыл.

Наконец, пятую медаль дня получила российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова. Чемпионка мира 2019 года почти все высоты брала с первой попытки, уверенно лидировала, но всё-таки уступила американке, взлетевшей на 4,90. Россиянке было так обидно, что после окончания финала она зарыдала. Но серебро – это очень ценная медаль, особенно если учесть, как выступают все остальные представители российской сборной по лёгкой атлетике.

Два золота позволили сборной России подняться на пятую строчку в медальном зачёте Олимпиады. Позади осталась Великобритания, у которой, как и у нас, 16 золотых наград, но меньше серебра. На четвёртом месте по-прежнему Австралия – 17 побед. Учитывая, что в календаре ещё есть соревнования по борьбе, боксу, художественной гимнастике, синхронному плаванию, а также два волейбольных финала, Россия должна не просто обходить австралийцев, но и навязывать борьбу японцам, у которых 22 золотые награды. Шансы на это есть.

До завершения Олимпиады – всего-то три дня. Стоит ли ждать, что Россия бросится в погоню за конкурентами уже в пятницу, не дожидаясь решающих матчей в игровых видах?

Однозначно, да!

Согласно медальному прогнозу «Чемпионата», составленному перед стартом Олимпийских игр, россияне в пятницу, 6 августа, должны завоевать три медали: серебро и две бронзы.

Серебро мы отдавали борцу Заурбеку Сидакову. А борец Хорошавцева и боксёр Гаджимагомедов должны были, согласно прогнозу, добраться до бронзовых медалей. Но этот прогноз точно не оправдается. У российских спортсменов будет более ценный набор медалей.

Сидаков действительно в финале, и серебро – минимум, который он уже заработал. У Муслима Гаджимагомедова ситуация та же – либо серебро, либо золото. А вот Хорошавцева до медалей добраться, к сожалению, не смогла.

А ещё на ринг выйдет Земфира Магомедалиева. Если проиграет – получит бронзу. Если выиграет, то обеспечит себе как минимум серебряную награду, но уже в другой день. Забегая вперёд, скажем, что от Земфиры мы ждём победы на Олимпийских играх в финале 8 августа.

В худшем случае у России в 14-й день Игр будет два серебра и одна бронза. Но, прямо скажем, болельщики будут очень расстроены, если в пятницу у наших не будет золота.