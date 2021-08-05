Олимпиада-2020. 6 августа. Борцы да боксёры – золотая мощь российского спорта!

В 14-день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 23 комплекта наград. Российские спортсмены будут бороться за золото в боксе и вольной борьбе.

В финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов будет биться за золото с олимпийским чемпионом 2016 года, кубинским боксёром Хулио ла Крусом.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 75 кг у женщин Земфира Магомедалиева встретится с китаянкой Ли Цянь, которая завоевала бронзу Олимпиады-2016.

В предпоследний день соревнований по вольной борьбе Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, в финале сразится с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Беларуси.

Со схваток 1/8 финала борьбу за медали начнут Гаджимурад Рашидов, Стальвира Оршуш и олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев.

Велогонщик Денис Дмитриев будет вести борьбу за медали в спринте. В 2016 он завоевал бронзовую награду в этой дисциплине. Его соперником в полуфинале станет Джеффри Хугланд из Нидерландов.

Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева выступят в финале командной дисциплины мэдисон.

В Токио стартуют групповые соревнования в синхронном плавании. Ждём очередное потрясающее выступление от российских синхронисток – девушки выступят с технической программой.

Также борьбу за медали начинают Арина и Дина Аверины. Соревнования по художественной гимнастике начнутся с квалификации индивидуального многоборья.

В спортивной ходьбе на 20 км может включиться в борьбу за медали Эльвира Хасанова. Основные конкурентки Эльвиры – китаянки, занимающие первые три места в мировом рейтинге.

В женском пятиборье пройдут соревнования по плаванию, конкуру и бегу со стрельбой из пистолета, в котором и решится судьба олимпийских наград. После этапа фехтования россиянка Ульяна Баташова занимает четвёртое место. Гульназ Губайдуллина на 31-й строчке.

В полуфинале олимпийского турнира по гандболу россиянки встретятся со сборной Норвегии.

6 августа, пятница. День 14-й. Разыгрывается 23 комплекта наград

Расписание финалов

23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км

05:00. Футбол. Женщины. Финал. Швеция – Канада

05:30. Пляжный волейбол. Женщины.

09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) — TBA

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон.

11:30. Скалолазание. Женщины.

12:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Нидерланды – Аргентина.

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай – Германия.

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг.

13:50. Карате. Мужчины. Ката.

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг.

14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг.

14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг.

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья.

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг.

15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м.

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м

16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м.

16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м.



Полное расписание соревнований:

01:30. Гольф. Женщины. Раунд 3

03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация

03:55. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Квалификация

04:00. Карате. Мужчины. Ката. Предварительный раунд

04:00. Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место

04:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация

04:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация

04:30. Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место. Великобритания – Индия.

04:45. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация

05:00. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Утешительный раунд

05:00. Карате. Мужчины. Ката. Основной раунд

05:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. За 3-е место. Корея – Япония.

05:00. Футбол. Женщины. Финал. Швеция — Канада

05:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Утешительный раунд

05:21. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала

05:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал

05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Утешительный раунд

05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. 1/4 финала

05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала

05:30. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/8 финала

05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала

06:28. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Предварительный раунд

06:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала

06:45. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/4 финала

07:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Сербия – США.

07:00. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала

07:40. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. США – Сербия.

08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/2 финала

08:00. Водное поло. Мужчины. За 5-8 места. Черногория – Хорватия.

08:30. Современное пятиборье. Женщины. Плавание

08:32. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/2 финала

08:50. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация

09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд

09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – TBA

09:30. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Греция – Венгрия.

09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Квалификация

09:45. Современное пятиборье. Женщины. Фехтование

10:10. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/2 финала

10:16. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/32 финала

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км

10:58. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/32 финала. Утешительные заезды

11:00. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Франция – Швеция.

11:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Предварительный раунд

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал

11:30. Скалолазание. Женщины. Финал

11:30. Современное пятиборье. Женщины. Конкур

12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. За 3-е место

12:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/16 финала

12:15. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/2 финала

12:20. Водное поло. Мужчины. За 5-8 места. Италия – США.

12:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал

12:35. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала

12:53. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/16 финала. Утешительные заезды

12:55. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/2 финала

13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Квалификация

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал. Нидерланды – Аргентина.

13:15. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. За 3-е место

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба

13:30. Карате. Мужчины. Ката. За 3-е место

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал. Китай – Германия.

13:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал

13:50. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Сербия – Испания.

13:50. Карате. Мужчины. Ката. Финал

13:55. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. За 3-е место

14:00. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Япония – Франция.

14:00. Футбол. Мужчины. За 3-е место. Мексика – Япония.

14:05. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. 1/2 финала

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал

14:22. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. 1/2 финала

14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал

14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал

14:55. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. За 3-е место

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал

15:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Бразилия – Корея.

15:00. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Норвегия – Россия.

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал

15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал

16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал

16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал