Олимпиада-2020. 6 августа. Борцы да боксёры – золотая мощь российского спорта!

В 14-день Олимпийских игр — 2020 будет разыграно 23 комплекта наград. Российские спортсмены будут бороться за золото в боксе и вольной борьбе.
В финале соревнований по боксу в весовой категории до 91 кг Муслим Гаджимагомедов будет биться за золото с олимпийским чемпионом 2016 года, кубинским боксёром Хулио ла Крусом.
В полуфинальном поединке в весовой категории до 75 кг у женщин Земфира Магомедалиева встретится с китаянкой Ли Цянь, которая завоевала бронзу Олимпиады-2016.
В предпоследний день соревнований по вольной борьбе Заурбек Сидаков, выступающий в весовой категории до 74 кг, в финале сразится с Магомедхабибом Кадимагомедовым из Беларуси.
Со схваток 1/8 финала борьбу за медали начнут Гаджимурад Рашидов, Стальвира Оршуш и олимпийский чемпион 2016 года Абдулрашид Садулаев.
Велогонщик Денис Дмитриев будет вести борьбу за медали в спринте. В 2016 он завоевал бронзовую награду в этой дисциплине. Его соперником в полуфинале станет Джеффри Хугланд из Нидерландов.
Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева выступят в финале командной дисциплины мэдисон.
В Токио стартуют групповые соревнования в синхронном плавании. Ждём очередное потрясающее выступление от российских синхронисток – девушки выступят с технической программой.
Также борьбу за медали начинают Арина и Дина Аверины. Соревнования по художественной гимнастике начнутся с квалификации индивидуального многоборья.
В спортивной ходьбе на 20 км может включиться в борьбу за медали Эльвира Хасанова. Основные конкурентки Эльвиры – китаянки, занимающие первые три места в мировом рейтинге.
В женском пятиборье пройдут соревнования по плаванию, конкуру и бегу со стрельбой из пистолета, в котором и решится судьба олимпийских наград. После этапа фехтования россиянка Ульяна Баташова занимает четвёртое место. Гульназ Губайдуллина на 31-й строчке.
В полуфинале олимпийского турнира по гандболу россиянки встретятся со сборной Норвегии.
6 августа, пятница. День 14-й. Разыгрывается 23 комплекта наград
Расписание финалов
23:30. Лёгкая атлетика. Мужчины. Ходьба 50 км
05:00. Футбол. Женщины. Финал. Швеция – Канада
05:30. Пляжный волейбол. Женщины.
09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) — TBA
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км
11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон.
11:30. Скалолазание. Женщины.
12:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт.
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Нидерланды – Аргентина.
13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Китай – Германия.
13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг.
13:50. Карате. Мужчины. Ката.
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг.
14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг.
14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг.
14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья.
15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг.
15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м.
15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м
16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м.
16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м.
Полное расписание соревнований:
01:30. Гольф. Женщины. Раунд 3
03:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. Квалификация
03:55. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. Квалификация
04:00. Карате. Мужчины. Ката. Предварительный раунд
04:00. Пляжный волейбол. Женщины. Матч за 3-е место
04:20. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация
04:30. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация
04:30. Хоккей на траве. Женщины. Матч за 3-е место. Великобритания – Индия.
04:45. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-четвёрка. 500 м. Квалификация
05:00. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Утешительный раунд
05:00. Карате. Мужчины. Ката. Основной раунд
05:00. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. За 3-е место. Корея – Япония.
05:00. Футбол. Женщины. Финал. Швеция — Канада
05:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Утешительный раунд
05:21. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м. 1/4 финала
05:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал
05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Утешительный раунд
05:35. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м. 1/4 финала
05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала
05:30. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/8 финала
05:30. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала
06:28. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Предварительный раунд
06:30. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала
06:45. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/4 финала
07:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Сербия – США.
07:00. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала
07:40. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. США – Сербия.
08:00. Бокс. Женщины. До 75 кг. 1/2 финала
08:00. Водное поло. Мужчины. За 5-8 места. Черногория – Хорватия.
08:30. Современное пятиборье. Женщины. Плавание
08:32. Бокс. Мужчины. До 63 кг. 1/2 финала
08:50. Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Квалификация
09:00. Прыжки в воду. Мужчины. Вышка 10 м. Предварительный раунд
09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – TBA
09:30. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Греция – Венгрия.
09:30. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. Квалификация
09:45. Современное пятиборье. Женщины. Фехтование
10:10. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. 1/2 финала
10:16. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/32 финала
10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км
10:58. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/32 финала. Утешительные заезды
11:00. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Франция – Швеция.
11:00. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Предварительный раунд
11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал
11:30. Скалолазание. Женщины. Финал
11:30. Современное пятиборье. Женщины. Конкур
12:00. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. За 3-е место
12:06. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/16 финала
12:15. Вольная борьба. Мужчины. До 65 кг. 1/2 финала
12:20. Водное поло. Мужчины. За 5-8 места. Италия – США.
12:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал
12:35. Вольная борьба. Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала
12:53. Велоспорт. Трек. Женщины. Спринт. 1/16 финала. Утешительные заезды
12:55. Вольная борьба. Женщины. До 50 кг. 1/2 финала
13:00. Конный спорт. Конкур. Командное первенство. Квалификация
13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал. Нидерланды – Аргентина.
13:15. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. За 3-е место
13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба
13:30. Карате. Мужчины. Ката. За 3-е место
13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал. Китай – Германия.
13:30. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа
13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал
13:50. Водное поло. Мужчины. 1/2 финала. Сербия – Испания.
13:50. Карате. Мужчины. Ката. Финал
13:55. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. За 3-е место
14:00. Баскетбол. Женщины. 1/2 финала. Япония – Франция.
14:00. Футбол. Мужчины. За 3-е место. Мексика – Япония.
14:05. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. 1/2 финала
14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал
14:22. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. 1/2 финала
14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал
14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал
14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал
14:55. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. За 3-е место
15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал
15:00. Волейбол. Женщины. 1/2 финала. Бразилия – Корея.
15:00. Гандбол. Женщины. 1/2 финала. Норвегия – Россия.
15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал
15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал
15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал
16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
- 5 августа 2021
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