Шансы на золотые награды у россиян есть в боксе, вольной борьбе и мужском спринте на велотреке.

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Россия на Олимпиаде-2020. 6 августа. Где и во сколько смотреть прямые трансляции

Завтра, 6 августа, Олимпийские игры в Токио продолжатся 14-м соревновательным днём.

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов в финале в весовой категории до 91 кг встретится с кубинцем Хулио Сесаром ла Крусом.

Борец Заурбек Сидаков в категории до 74 кг сойдётся в решающей схватке с Магомедхабибом Кадзимагомедовым из Беларуси. Таким образом, сборная России второй день подряд имеет шансы на золотые медали в боксе и вольной борьбе.

Велосипедистки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева выступят в финале мэдисона, а Денис Дмитриев примет участие в полуфинале спринта.

Также легкоатлетка Эльвира Хасанова сразится за медали в спортивной ходьбе на дистанции 20 км.

Кроме того техническую программу покажут синхронистки в группах, а сёстры Дина и Арина Аверины выступят в квалификации личного турнира по художественной гимнастике.

Где смотреть Игры и как болеть за наших спортсменов? Рассказываем подробно, включая упоминания обо всех каналах. Смотрим и болеем!

6 августа, пятница. День 14-й

04:15. Художественная гимнастика. Личное многоборье. Квалификация. Матч ТВ

05:00. Футбол. Женщины. Финал. Швеция – Канада. Матч Футбол 2

05:30. Пляжный волейбол. Женщины. Финал. Матч Игра

09:05. Бокс. Мужчины. До 91 кг. Финал. Муслим Гаджимагомедов (Россия) – Хулио Сесар ла Крус (Куба). Россия 1

10:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Ходьба 20 км. Матч ТВ, Матч Страна

11:15. Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон. Финал. Матч ТВ

12:20. Синхронное плавание. Группы. Техническая программа. Первый канал

12:35. Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт. Финал. Матч ТВ

13:00. Хоккей на траве. Женщины. Финал. Нидерланды – Аргентина. Матч Страна

13:30. Современное пятиборье. Женщины. Бег + стрельба. Первый канал

13:30. Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд. Финал. Китай – Германия. Матч Страна

13:35. Вольная борьба. Мужчины. До 74 кг. Финал. Первый канал

13:50. Карате. Мужчины. Ката. Финал. Матч Боец

14:15. Вольная борьба. Мужчины. До 125 кг. Финал. Первый канал

14:40. Карате. Женщины. Кумитэ. До 61 кг. Финал. Матч Боец

14:50. Карате. Мужчины. Кумитэ. До 75 кг. Финал. Матч Боец

14:50. Лёгкая атлетика. Женщины. Метание копья. Финал. Матч ТВ

15:00. Лёгкая атлетика. Мужчины. 5000 м. Финал. Матч ТВ

15:15. Вольная борьба. Женщины. До 53 кг. Финал. Первый канал

15:35. Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м. Финал. Матч ТВ

15:50. Лёгкая атлетика. Женщины. 1500 м. Финал. Матч ТВ

16:30. Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал. Матч ТВ

16:50. Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал. Матч ТВ.