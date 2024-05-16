Как российскому спортсмену попасть на Олимпийские игры? Пять (не)простых шагов

Немногим более двух месяцев осталось до церемонии открытия Олимпиады-2024, на которой не будет сборной России. Но российские спортсмены в качестве нейтральных имеют шанс выступить на главных соревнованиях современности. Для этого нужно выполнить ряд условий, поставленных МОК.

Итак, что же нужно сделать, чтобы добраться до Парижа?

1. Получить нейтральный статус

Без этого ни одна международная федерация не позволит россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Федерация бокса не в счёт, так как она отстранена от процесса отбора и проведения соревнований на Играх-2024. Те спортсмены, кто хотел стать нейтральным, давно ими стали.

Каждая международная федерация, следуя рекомендациям, опубликованным МОК в 2023 году, разработала собственные критерии допуска нейтральных спортсменов к участию в соревнованиях. Если спортсмен получает допуск, то имеет возможность (но не гарантированную, как показала ситуация с гребным слаломом) участия в квалификационных соревнованиях для выполнения норматива и/или набора рейтинговых баллов.

2. Выполнить спортивные критерии квалификации

К середине мая 2024 года у нейтральных спортсменов из России 45 олимпийских путёвок в семи видах спорта – борьбе, дзюдо, тхэквондо, теннисе, гребле на байдарках и каноэ, велоспорте и прыжках на батуте. Шансы добрать ещё лицензий есть в дзюдо и пулевой стрельбе. Для МОК, согласно пресс-релизу от 19 марта 2024 года, наиболее вероятным был сценарий с 36 лицензиями у нейтральных российских спортсменов.

Ангелина Мельникова Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

3. Соответствовать требованиям по антидопингу

В обычных условиях атлетам достаточно только второго и третьего пунктов – выполняй спортивные критерии отбора, соблюдай антидопинговые правила и участвуй в Олимпийских играх. МОК всегда рассылает приглашения национальным олимпийским комитетам для участия в Играх, и далее уже именно НОК формирует команду. Но ОКР сейчас отстранён, а потому заниматься всеми нейтральными атлетами, выполнившими квалификационный норматив, будет сам МОК на основе данных, предоставленных международными федерациями.

Поэтому нейтральным спортсменам из России для попадания на Олимпиаду необходимо сделать ещё два шага.

4. Пройти фильтрационный отбор

Отбор проводит специальная комиссия по допуску, сформированная МОК. В состав этой комиссии вошли четыре человека: вице-президент МОК Николь Ховертц, член комиссии МОК по этике Пау Газоль, представитель комиссии спортсменок МОК Сын Мин Рю и секретарь Пакеретт Жирар Запелли, главный специалист МОК по этике и соблюдению требований.

Комиссия будет изучать документы по нейтральным спортсменам и нейтральному персоналу от всех международных федераций – на каком основании был выдан статус, не было ли у атлета (тренера, физиотерапевта и так далее) в прошлом предосудительных действий политического характера, в том числе постов, комментариев и реакций в социальных сетях. Свобода высказываний в данном случае недопустима. И в эту комиссию по наводке Томаса Баха будет стекаться вся информация от украинцев, которых президент МОК призвал пристально наблюдать за поведением россиян.

Олимпиада Фото: РИА Новости

5. Получить персональное приглашение

Персональное приглашение на Игры выдаёт та же комиссия, что проводит и фильтрационный отбор. И только после того, как приглашения будут отправлены, МОК опубликует список всех нейтральных спортсменов и вспомогательного персонала, кто получит право выступить в Париже.

Получается, что для попадания в Париж спортсмены должны сделать пять шагов. Для кого-то простых, для кого-то очень сложных.

Бонус. Сложные вопросы – без ответа

Правила местами допускают довольно обширные толкования, а некоторые темы в рекомендациях МОК вообще не затрагиваются, поэтому «Чемпионат» отправил в ведомство Томаса Баха несколько уточняющих вопросов.

Где и когда нейтральные атлеты получат свою экипировку?

Как будет проверяться история государственного финансирования спортсменов?

Будет ли считаться государственным финансированием контракт спортсмена с Центром спортивной подготовки Минспорта или региональным ЦСП, должны ли в таком случае атлеты на олимпийский период взять отпуск без содержания?

Должны ли получившие персональное приглашение спортсмены и персонал подписать дополнительный документ, осуждающий СВО на Украине?

Кто возьмёт на себя расходы по участию вспомогательного персонала на Олимпиаде (раньше за всё и за всех платил ОКР, а МОК заявлял о финансировании только самих спортсменов)?

Были и другие вопросы, касающиеся деталей участия нейтральных спортсменов с российским паспортом в Играх в Париже. Однако на все эти вопросы в медиаслужбе МОК ответили, что критерии прописаны в уже опубликованных пресс-релизах и добавить им нечего.