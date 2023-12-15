Нейтральные спортсмены из России потеряют государственное финансирование. Что это значит?

Слова президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова о том, что ОКР прекратил финансирование нейтральных спортсменов, кажется, многие восприняли неверно. Это точно не сенсация, и об этом известно уже с марта. Давайте разберёмся, о чём вообще идёт речь.

ОКР всегда финансировал выезд олимпийской команды на Игры и всё, что было связано со спортсменами, которые в эту команду входили. Как только спортсмен отбирался на Олимпиаду и в соответствии с заявками федераций по видам спорта попадал в общий список олимпийской команды, дальнейшие расходы по его проживанию, питанию, обслуживанию, медицине, аккредитации и вообще все организационные вопросы, связанные с выездом на Игры, нёс ОКР. Так было всегда.

Что сказал президент ОКР о финансировании «нейтралов»: ОКР прекратил финансирование российских спортсменов в нейтральном статусе

Сейчас ОКР ещё мартовскими рекомендациями МОК полностью отрезан и от Олимпийских игр, и от спортсменов. Атлетам вообще официально запрещено пользоваться любой связью – финансовой, организационной и т. д. – с государственными структурами и с Олимпийским комитетом России. Получается, ОКР не имеет даже технической возможности брать на себя даже минимальные расходы, связанные с потенциальной поездкой спортсменов на Олимпиаду.

Нейтральные спортсмены могут претендовать только на деньги оргкомитета «Париж-2024» и МОК. Расходы на выезд тренеров, врачей, технических специалистов ОКР тоже нести не может, поскольку такой возможности просто лишён.

Слова Станислава Позднякова – лишь повторение решения МОК. ОКР не имеет права финансировать спортсменов в нейтральном статусе, отобравшихся на Олимпиаду. Как только такие спортсмены получат хоть копейку государственных денег, об Олимпиаде они могут забыть.

И ещё, чтобы было совсем понятно. Спортсмены никогда не получали денег от ОКР – ни зарплат, ни каких-то ещё. ОКР финансировал подготовку тех спортсменов, которые ехали на Олимпиаду. А к нейтральным спортсменам вообще отношения не имеет.

А как же тогда заработные платы от Минспорта? Это же государственные деньги? Государственные. Речь о том моменте, когда нейтральный спортсмен официально согласится поехать на Олимпийские игры. Пока же все спортсмены, кого допустили, просто принимают участие в международных соревнованиях, включая квалификационные.

Когда же государственное финансирование, включая и заработные платы, должно быть прекращено? Тогда, когда отобравшимся по спортивному принципу и выполнившим все унизительные критерии МОК для получения нейтрального статуса придёт персональное приглашение. Вот с этого момента они будут считаться участниками Олимпийских игр и не имеют права получать помощь от государства. Никакую.

Нейтральный статус участника Игр означает, что он напрямую связан с МОК. И с того момента, как спортсмен даст согласие на такой статус, он несёт полную ответственность за все свои слова и действия.