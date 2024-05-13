Российские гребцы завоевали лицензии на Олимпиаду-2024. Но в Париж их могут не пустить

Три олимпийские лицензии завоевали спортсмены из России на квалификационных соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ в Венгрии. Одну из этих лицензий получили ветераны Алексей Коровашков и Иван Штыль, в экстренном порядке заменившие уже готовившихся к отъезду Захара Петрова и Михаила Павлова – российских лидеров в мужской каноэ-двойке.

7 мая Международная федерация каноэ обновила список спортсменов из России и Беларуси, которые получили нейтральный статус. Захар Петров и Михаил Павлов в этом списке были и есть. Но вот в старт-листе олимпийской квалификации в Сегеде Павлова не оказалось, зато появились Коровашков и Штыль, которые участвовали ещё в Олимпиаде-2012 в Лондоне и оба приехали с медалями.

Позже выяснилось, что Павлова не допустили к олимпийскому отбору из-за лайков в соцсетях под политическими постами. Вроде бы на российского гребца «настучали» украинцы – ну так президент МОК Томас Бах сам их к этому призывал. В итоге Павлова забанили, а Петрова допустили, но только в каноэ-одиночке.

Заменившие российских лидеров ветераны Коровашков и Штыль великолепно выступили на дистанции 500 м, выиграв финальный заезд. Спустя пару дней после завоевания неименной олимпийской лицензии они подтвердили, что находятся в отличной форме, победив и на этапе Кубка мира в том же Сегеде на той же дистанции.

Захар Петров тоже отобрался в Париж на дистанции 1000 м. Он убедительно выиграл свой заезд, опередив ближайшего соперника более чем на две секунды. На этапе Кубка мира Петров стал третьим, подтвердив свой высокий класс. Ещё одну олимпийскую путёвку на дистанции 500 м завоевали байдарочницы Анастасия Долгова и Светлана Черниговская.

Других путёвок уже не будет. В Венгрии нейтральные россияне в остальных дисциплинах не смогли их завоевать, а в Чехию, где пройдёт отбор в гребном слаломе, организаторы россиян не пустили. Но поедут ли российские гребцы в Париж? Вопрос сложный. И дело не только в их желании.

Международная федерация каноэ ещё в апреле 2023 года опубликовала правила участия спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе. Помимо традиционных уже требований о том, что участники не должны вообще никак идентифицироваться со своей страной и не должны быть на контракте в силовых структурах, был прописан и такой пункт:

«Спортсмены, которые намерены получить нейтральный статус и выступать на соревнованиях, обязаны письменно подтвердить, что они соответствуют всем критериям, установленным Международной федерацией каноэ. Любое нарушение критериев приведёт к лишению нейтрального статуса».

Павлов, получается, подписал все необходимые документы, прошёл даже проверку специальной комиссии по нейтральному статусу, но выяснились такие детали, о которых спортсмен, скорее всего, и сам забыл. Однако в списке нейтральных спортсменов он остался. Хотя, возможно, этот список просто не поправили на сайте Международной федерации.

Вопрос в другом. Российским спортсменам нужно быть готовыми к тому, что любой лайк, любое слово в публичном пространстве может быть интерпретировано как нарушение условий нейтральности. Абсолютно бесправные нейтралы, которых в любой момент можно вышвырнуть куда подальше — только в таком статусе россиянам можно добраться до Парижа.

Если гребцы доплывут до Олимпиады-2024 после множественных проверок, которые ещё предстоят, то за одну медаль, возможно, смогут побороться. Но что совершенно точно – нейтральные участники точно будут не в равных условиях с остальными. Хотя бы с точки зрения психологического состояния.