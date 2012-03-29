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Сборная Омана победила Узбекистан в отборе на Олимпиаду

Сборная Омана победила Узбекистан в отборе на Олимпиаду
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Сборная Омана по футболу в матче раунда плей-офф отборочного турнира на Олимпиаду в Лондоне победила сборную Узбекистана. Сборной Омана в матче была необходима только победа, и уже в первом тайме оманцы вели со счётом 2:0. Во втором тайме Оман сыграл на удержание счёта, а футболисты Узбекистана не смогли переломить ход игры и свести матч к ничьей.

Оман продолжит борьбу за путёвку на Олимпиаду, следующий матч команды состоится 23 апреля против сборной Сенегала.

Футбол. Отборочный турнир к Олимпиаде в Лондоне. АКФ

Оман — Узбекистан — 2:0 (2:0).

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