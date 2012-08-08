Тренер сборной Мексики: мы довольны и тем, что уже завоевали серебряные медали

Наставник сборной Мексики Луис Фернандо Тена не скрывал своих эмоций после полуфинального матча Олимпиады со сборной Японии, передают мексиканские СМИ.

Подопечные Тены пропустили один гол, но сами поразили ворота японцев трижды.

«Мы довольны и тем, что уже завоевали серебряные медали. Ведь этим наша команда доставила большую радость своим болельщикам. Однако мои слова не означают, что мы намерены удовлетворяться достигнутым. Естественно, в финальной игре против сборной Бразилии мы постараемся завоевать золотые медали. К сожалению, получил травму наш нападающий Джованни Дос Сантос. О степени её серьёзности нам пока ничего не известно», — сказал Тена.