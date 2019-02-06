Глава FIS: хотел бы извиниться за слова о проведении ОИ в странах с диктатурой

Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер извинился за свои слова о том, что Олимпийские игры нужно проводить в странах с диктаторским режимом.

«Недавно в швейцарских СМИ появилась статья с несколькими противоречивыми комментариями, приписанными мне. Прежде всего, я бы хотел извиниться за эти комментарии, которые не должны были восприниматься буквально, но в финальном варианте это было не очевидно. Я несу полную ответственность за это недопонимание и хочу извиниться, что это отвлекло внимание от наших спортсменов, которые соревнуются на чемпионатах мира под эгидой FIS», — приводит слова Каспера официальный сайт организации.

Ранее Каспер выразил мнение, что сейчас Олимпийские игры проще проводить в странах с диктатурой.