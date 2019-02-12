Французская федерация попросила включить шахматы в программу Олимпиады-2024

Французская шахматная федерация подала заявку в комитет по подготовке летних Олимпийских игр 2024 года с просьбой включить шахматы в программу соревнований. В случае одобрения заявка будет передана в Международный олимпийский комитет. Олимпиада-2024 пройдёт в Париже.



«Если мы посмотрим онлайн-платформы, то увидим, что в шахматы ежедневно играют миллионы. У нас уже по меньшей мере 10 млн человек, которые официально зарегистрированы и активно играют в шахматы на интернет-платформах.

Не во всех странах шахматы полностью признаны как спорт, вот почему важно начать работать уже сейчас над полным признанием шахмат в каждой стране. Путь к включению шахмат в олимпийскую программу достаточно долгий, поэтому мы начинаем уже сейчас. Мы начали официально вести консультации с французским организационным комитетом 2024 года о возможности включения этой дисциплины в программу», — цитирует главу ФИДЕ Аркадия Дворковича ТАСС.