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Ушёл из жизни 92-летний японец, посетивший все летние Олимпиады с 1964 года

Ушёл из жизни 92-летний японец, посетивший все летние Олимпиады с 1964 года
Летняя Олимпиада

На 93-м году жизни ушёл из жизни японский болельщик Наотоси Ямада, который посетил все летние Олимпийские игры с 1964 года, сообщает официальный «твиттер» Международного олимпийского комитета (МОК).

«Я с прискорбием узнал новость о смерти Наотоси Ямады в возрасте 92 лет. Он был настоящим суперфанатом, нам будет его не хватать в следующем году в Токио», — приводит слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха «твиттер» МОК.

Ямада считал предстоящие Олимпийские игры, которые пройдут в Токио (Япония), кульминацией всей своей жизни. До церемонии открытия летней Олимпиады 92-летний японец не дожил 494 дня.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

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