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Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024

Исполком МОК рекомендовал включить брейк-данс в программу ОИ-2024
Летняя Олимпиада

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал включить в программу летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже (Франция), 4 дополнительных вида спорта, сообщает официальный «твиттер» портала Arround the Rings.

В число дополнительных видов программы вошли брейк-данс, скейтбординг, скалолазание и сёрфинг.

Спортивное скалолазание, скейтбординг и сёрфинг уже включены в программу Игр-2020 в Токио в качестве дополнительных видов спорта.

Брейк-данс в случае включения в программу Игр-2024 может дебютировать на летних Олимпийских играх. Однако соревнования среди танцоров были проведены на III юношеской Олимпиаде-2018 в Буэнос-Айресе (Аргентина). Чемпионом стал россиянин Сергей Чернышёв.

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