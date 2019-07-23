В Токио представили роботов-талисманов Олимпиады-2020

В Токио (Япония) состоялась презентация роботов-талисманов летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года. Имена талисманов были определены по итогам голосования, которое проводилось среди школьников. В итоге маскоты были названы Мирайтова (талисман Олимпиады) и Сомейти (талисман Паралимпиады), сообщает официальный сайт Игр-2020.

Видео доступно на «Чемпионате».



Имя Мирайтова состоит из двух японских слов — «мирай» (будущее) и «това» (вечность). Сомейти произошло от названия одной из разновидности сакуры и созвучно английскому выражению «so mighty» (такой могучий).



Олимпиада пройдёт в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, Паралимпиада — с 25 августа по 6 сентября 2020 года.



Токио был назван столицей Игр-2020 на сессии МОК в Буэнос-Айресе 7 сентября 2013 года. На проведение Олимпиады также претендовали Мадрид (Испания) и Стамбул (Турция).